Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 січня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 1° морозу до 1° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг та мокрий сніг, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.