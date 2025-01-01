Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг та мокрий сніг, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг та мокрий сніг, вдень невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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