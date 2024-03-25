Вилучили наркотиків на пів мільйона гривень: у Луцьку затримали двох наркозбувачів

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю затримали в Луцьку ще двох наркозбувачів, слідчі вилучили наркотиків на пів мільйона гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Тривають заходи зі встановлення усіх причетних до схеми збуту наркотиків в області, зокрема, осіб відправників заборонених речовин та клієнтів, яким реалізовували «товар».Під час оперативних заходів співробітники управління боротьби з наркозлочинністю отримали інформацію про незаконний промисел злочинного угрупування з трьох осіб, учасники якого збували наркотики «з рук в руки». При цьому діяли вони під різними методами конспірації. Однак наші поліцейські задокументували злочинну діяльність фігурантів.У результаті проведених заходів та оперативних розробок правоохоронці встановили «наркобізнесменів»: усі вони лучани, двом по 27 років, третьому – 32.Двох з них учора затримали в порядку ст. 208 КПК України на вулицях Луцька. Відео одного з затримань потрапило вчора в місцевий телеграм-канал з кричущим підписом, який не відповідає дійсності, адже поліцейські діяли законно і в рамках своїх повноважень, а не «спакували чоловіка». Під час реалізацій та затримань наші оперативники не перебувають у форменому одязі, аби не привертати зайвої уваги, тому поширення схожих відео у майбутньому може шкодити роботі поліції.Щодо затриманих, то нині вони перебувають в ізоляторі, а слідчі оголосять їм про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу. Максимальна санкція – позбавлення волі від 6 до 10 років.Під час санкціонованих обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів вилучили близько 2 кілограмів наркотичного засобу канабіс та психотропні речовини, а також пристрої для їх куріння, скляні трубки та лампочки з нашаруваннями наркотиків. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» - понад пів мільйона гривень.Орієнтовно ділки отримували близько 100 тисяч гривень доходу на місяць від реалізації заборонених речовин. Нині цей промисел припинили працівники управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі, за підтримки оперативних служб ГУНП.Досудове слідство триває.Нагадаємо, що вчора оперативники затримали двох причетних до збуту наркотиків, які погрожували поліцейським зброєю: за процесуального керівництва прокуратури, їм уже оголошено про підозри за ст. 307 та 345 Кримінального Кодексу.