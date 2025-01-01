Поліг за Україну на Харківщині: лучан закликають віддати останню шану 24-річному Герою Максиму Костюку
Сьогодні, 19:23
13 січня відбудеться прощання з Максимом Костюком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У понеділок, 13 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Костюка Максима Юрійовича (10.02.2000 року народження), який загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У понеділок, 13 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Костюка Максима Юрійовича (10.02.2000 року народження), який загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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