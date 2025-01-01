Поліг за Україну на Харківщині: лучан закликають віддати останню шану 24-річному Герою Максиму Костюку

Максимом Костюком.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У понеділок, 13 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Костюка Максима Юрійовича (10.02.2000 року народження), який загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 січня відбудеться прощання зПро це повідомили у Луцькій міській раді.У понеділок, 13 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування(10.02.2000 року народження), який загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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