Поліг за Україну на Харківщині: лучан закликають віддати останню шану 24-річному Герою Максиму Костюку

Поліг за Україну на Харківщині: лучан закликають віддати останню шану 24-річному Герою Максиму Костюку
13 січня відбудеться прощання з Максимом Костюком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У понеділок, 13 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Костюка Максима Юрійовича (10.02.2000 року народження), який загинув 3 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Западне Харківської області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 січня
Сьогодні, 20:00
Поліг за Україну на Харківщині: лучан закликають віддати останню шану 24-річному Герою Максиму Костюку
Сьогодні, 19:23
Вилучили наркотиків на пів мільйона гривень: у Луцьку затримали двох наркозбувачів
Сьогодні, 18:11
У Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Личаком
Сьогодні, 17:18
Троє волинян «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 16:44
Схожі новини
У Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Личаком У Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Личаком
Сьогодні, 17:18
У Києві у лікарні помер Герой з Волині Василь Верещук У Києві у лікарні помер Герой з Волині Василь Верещук
Сьогодні, 16:10
Розвідник з Волині одружився у перший день нового року Розвідник з Волині одружився у перший день нового року
Сьогодні, 13:45
Боровся за Україну: на Донеччині поліг 23-річний Герой з Волині Ілля Чолак Боровся за Україну: на Донеччині поліг 23-річний Герой з Волині Ілля Чолак
Сьогодні, 12:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Поліг за Україну на Харківщині: лучан закликають віддати останню шану 24-річному Герою Максиму Костюку
Сьогодні, 19:23
 0
Вилучили наркотиків на пів мільйона гривень: у Луцьку затримали двох наркозбувачів
Сьогодні, 18:11
 0
У Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Личаком
Сьогодні, 17:18
 0
Троє волинян «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8