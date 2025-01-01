У Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Личаком
Сьогодні, 17:18
Сьогодні, 10 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці знову чин похорону за загиблим військовослужбовцем.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Відспівали Личака Ігоря Васильовича (05.09.1967 року народження), який помер 31 грудня 2024 року в КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова» від поранень, отриманих 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Провести бійця в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими та лучани.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Відспівали Личака Ігоря Васильовича (05.09.1967 року народження), який помер 31 грудня 2024 року в КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова» від поранень, отриманих 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Провести бійця в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими та лучани.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Личаком
Сьогодні, 17:18
Троє волинян «наловили» риби на понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 16:44
У Києві у лікарні помер Герой з Волині Василь Верещук
Сьогодні, 16:10
Чарівний світ казок: у Волинському драмтеатрі щовихідних показуватимуть дві дитячі вистави
Сьогодні, 15:52