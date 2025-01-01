У Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Личаком

У Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Личаком
Сьогодні, 10 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці знову чин похорону за загиблим військовослужбовцем.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Відспівали Личака Ігоря Васильовича (05.09.1967 року народження), який помер 31 грудня 2024 року в КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова» від поранень, отриманих 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Провести бійця в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими та лучани.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Личаком

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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