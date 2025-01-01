У Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Личаком

Сьогодні, 10 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці знову чин похорону за загиблим військовослужбовцем.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Відспівали(05.09.1967 року народження), який помер 31 грудня 2024 року в КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова» від поранень, отриманих 13 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Провести бійця в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими та лучани.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.