У Києві у лікарні помер Герой з Волині Василь Верещук
Сьогодні, 16:10
Від отриманих поранень помер Герой з Волині Василь Верещук.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Уже вирушив із Києва кортеж із померлим внаслідок тяжких поранень Героєм Василем Верещуком. Сьогодні орієнтовно о 16.20 (час прибуття може бути змінено) він прибуде у Володимир зі сторони міста Луцька.
Попрощатись із воїном можна буде у нього вдома на вул. Ганни Жежко, 5, де перебуватиме домовина до ранку.
Завтра, 11 січня, о 10.30 священник там проведе обряд відспівування.
О 10.45 прошу коридором шани провести захисника в останню дорогу. Кортеж рухатиметься з вулиці Ганни Жежко, далі Ковельською та Драгоманова – у напрямку церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де об 11.00 відбудеться чин похорону", - йдеться в повідомленні.
Поховають бійця на Алеї Героїв Федорівського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Уже вирушив із Києва кортеж із померлим внаслідок тяжких поранень Героєм Василем Верещуком. Сьогодні орієнтовно о 16.20 (час прибуття може бути змінено) він прибуде у Володимир зі сторони міста Луцька.
Попрощатись із воїном можна буде у нього вдома на вул. Ганни Жежко, 5, де перебуватиме домовина до ранку.
Завтра, 11 січня, о 10.30 священник там проведе обряд відспівування.
О 10.45 прошу коридором шани провести захисника в останню дорогу. Кортеж рухатиметься з вулиці Ганни Жежко, далі Ковельською та Драгоманова – у напрямку церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де об 11.00 відбудеться чин похорону", - йдеться в повідомленні.
Поховають бійця на Алеї Героїв Федорівського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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