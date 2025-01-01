У Києві у лікарні помер Герой з Волині Василь Верещук

Василь Верещук.



Про це Ігор Пальонка.



"Уже вирушив із Києва кортеж із померлим внаслідок тяжких поранень Героєм Василем Верещуком. Сьогодні орієнтовно о 16.20 (час прибуття може бути змінено) він прибуде у Володимир зі сторони міста Луцька.

Попрощатись із воїном можна буде у нього вдома на вул. Ганни Жежко, 5, де перебуватиме домовина до ранку.



Завтра, 11 січня, о 10.30 священник там проведе обряд відспівування.



О 10.45 прошу коридором шани провести захисника в останню дорогу. Кортеж рухатиметься з вулиці Ганни Жежко, далі Ковельською та Драгоманова – у напрямку церкви Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де об 11.00 відбудеться чин похорону", - йдеться в повідомленні.



Поховають бійця на Алеї Героїв Федорівського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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