Чарівний світ казок: у Волинському драмтеатрі щовихідних показуватимуть дві дитячі вистави
Сьогодні, 15:52
У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка щовихідних відбуватиметься показ двох дитячих вистав.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Дівчатка та хлопчики, а також їхні матусі та татусі, бабусі та дідусі – приходьте з родиною, ми запрошуємо вас у чарівний світ казок!
Відтепер у театрі щовихідних відбуватимуться дві дивовижні вистави для дітей та сімейного перегляду! Пориньте у захопливі історії, зустріньте улюблених персонажів і влаштуйте незабутні моменти разом з нами! Не пропустіть можливість створити нові теплі спогади та подарувати рідним справжнє свято! Ми чекаємо саме на вас!» – йдеться в повідомленні.
У театрі нагадують: щонеділі після казки – розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Квитки можна придбати заздалегідь у касі театру, адміністраторів, або на офіційному сайті.
Час для фантастичних подій:
Субота та неділя.
Початок о 12:00
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Дівчатка та хлопчики, а також їхні матусі та татусі, бабусі та дідусі – приходьте з родиною, ми запрошуємо вас у чарівний світ казок!
Відтепер у театрі щовихідних відбуватимуться дві дивовижні вистави для дітей та сімейного перегляду! Пориньте у захопливі історії, зустріньте улюблених персонажів і влаштуйте незабутні моменти разом з нами! Не пропустіть можливість створити нові теплі спогади та подарувати рідним справжнє свято! Ми чекаємо саме на вас!» – йдеться в повідомленні.
У театрі нагадують: щонеділі після казки – розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Квитки можна придбати заздалегідь у касі театру, адміністраторів, або на офіційному сайті.
Час для фантастичних подій:
Субота та неділя.
Початок о 12:00
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