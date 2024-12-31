Чарівний світ казок: у Волинському драмтеатрі щовихідних показуватимуть дві дитячі вистави





Про це



«Дівчатка та хлопчики, а також їхні матусі та татусі, бабусі та дідусі – приходьте з родиною, ми запрошуємо вас у чарівний світ казок!



Відтепер у театрі щовихідних відбуватимуться дві дивовижні вистави для дітей та сімейного перегляду! Пориньте у захопливі історії, зустріньте улюблених персонажів і влаштуйте незабутні моменти разом з нами! Не пропустіть можливість створити нові теплі спогади та подарувати рідним справжнє свято! Ми чекаємо саме на вас!» – йдеться в повідомленні.



У театрі нагадують: щонеділі після казки – розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Квитки можна придбати заздалегідь у касі театру, адміністраторів, або на



Час для фантастичних подій:



Субота та неділя.



Початок о 12:00

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка щовихідних відбуватиметься показ двох дитячих вистав.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Дівчатка та хлопчики, а також їхні матусі та татусі, бабусі та дідусі – приходьте з родиною, ми запрошуємо вас у чарівний світ казок!Відтепер у театрі щовихідних відбуватимуться дві дивовижні вистави для дітей та сімейного перегляду! Пориньте у захопливі історії, зустріньте улюблених персонажів і влаштуйте незабутні моменти разом з нами! Не пропустіть можливість створити нові теплі спогади та подарувати рідним справжнє свято! Ми чекаємо саме на вас!» – йдеться в повідомленні.У театрі нагадують: щонеділі після казки –для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».Квитки можна придбати заздалегідь у касі театру, адміністраторів, або на офіційному сайті Субота та неділя.Початок о 12:00

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