Переправлення чоловіків призовного віку через кордон: повідомили про 45 підозр

Під час сьогоднішньої спецоперації правоохоронці повідомили 45 підозр організаторам та учасникам схем пПро це повідомили в Національній поліції.Там кажуть, що це лише перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків станом на 14:35. Слідчі дії тривають, а про деталі повідомлять пізніше.Раніше в поліції розповідали, що по всій країні зранку 10 січня одночасно почали проводити 600 обшуків.У межах розслідування прагнуть викрити організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. За наявними даними, цими маршрутами зловмисники сприяли в перетині сотням військовозобов’язаних.