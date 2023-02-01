Переправлення чоловіків призовного віку через кордон: повідомили про 45 підозр

Переправлення чоловіків призовного віку через кордон: повідомили про 45 підозр
Під час сьогоднішньої спецоперації правоохоронці повідомили 45 підозр організаторам та учасникам схем переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

Про це повідомили в Національній поліції.

Там кажуть, що це лише перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків станом на 14:35. Слідчі дії тривають, а про деталі повідомлять пізніше.

Раніше в поліції розповідали, що по всій країні зранку 10 січня одночасно почали проводити 600 обшуків.
Переправлення чоловіків призовного віку через кордон: повідомили про 45 підозр

У межах розслідування прагнуть викрити організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. За наявними даними, цими маршрутами зловмисники сприяли в перетині сотням військовозобов’язаних.

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Теги: обшуки, поліція
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