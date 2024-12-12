Переправлення чоловіків через кордон: поліція проводить понад 600 обшуків по всій Україні
Сьогодні, 09:46
Організація незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон - Нацполіція проводить масштабні відпрацювання по всій країні.
Про це ідеться у повідомленні Нацполіції у Фейсбуці.
Понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції і це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.
Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.
За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають по всіх областях України.
Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це ідеться у повідомленні Нацполіції у Фейсбуці.
Понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції і це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.
Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.
За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають по всіх областях України.
Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві уламки дрона влучили у багатоповерхівку
Сьогодні, 10:47
Росія вночі атакувала 11 областей: сили ППО збили 33 дрони
Сьогодні, 10:03
Переправлення чоловіків через кордон: поліція проводить понад 600 обшуків по всій Україні
Сьогодні, 09:46
За добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:15