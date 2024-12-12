Переправлення чоловіків через кордон: поліція проводить понад 600 обшуків по всій Україні

Організація незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон - Нацполіція проводить масштабні відпрацювання по всій країні.Про це ідеться у повідомленні Нацполіції у Фейсбуці.Понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції і це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають по всіх областях України.Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.