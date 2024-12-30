Вніс заставу: підприємця з Волині судять за переправлення за кордон 22 чоловіків
Сьогодні, 08:20
У Луцьку судять підприємця, якого обвинувачують у сприянні незаконного перетину кордону. За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення він допоміг нелегально виїхати з України 22 чоловікам.
Про це в коментарі Суспільному розповіла прокурорка Світлана Урин. З її слів, підприємець за гроші оформлював військовозобов'язаним водійські документи на виїзд за кордон.
"Обвинуваченому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, у зв'язку з тим, що внесли заставу 242 тисячі гривень — він був звільнений з-під варти і перебуває за місцем свого проживання", — зазначила прокурорка.
У разі доведення вини підприємцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна. У Луцькому міськрайонному суді обвинувачений, який заборонив показувати його обличчя, заявив, що міняє адвоката через розбіжності в захисті.
Новий адвокат обвинуваченого Максим Ткачук у коментарі Суспільному сказав, що прокоментує позицію підзахисного пізніше, після узгодження з ним деталей. Судове засідання перенесли на 6 лютого.
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Про це в коментарі Суспільному розповіла прокурорка Світлана Урин. З її слів, підприємець за гроші оформлював військовозобов'язаним водійські документи на виїзд за кордон.
"Обвинуваченому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, у зв'язку з тим, що внесли заставу 242 тисячі гривень — він був звільнений з-під варти і перебуває за місцем свого проживання", — зазначила прокурорка.
У разі доведення вини підприємцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з конфіскацією майна. У Луцькому міськрайонному суді обвинувачений, який заборонив показувати його обличчя, заявив, що міняє адвоката через розбіжності в захисті.
Новий адвокат обвинуваченого Максим Ткачук у коментарі Суспільному сказав, що прокоментує позицію підзахисного пізніше, після узгодження з ним деталей. Судове засідання перенесли на 6 лютого.
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