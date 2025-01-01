Мобілізація жінок: аналітичний прогноз





Також чимало говорили про те, що перед проходженням базової військової підготовки (БЗВП), українки мають ставати на військовий облік і ризикують бути мобілізованими.



Чи мобілізуватимуть жінок у 2025 році і як тепер проходитимуть БЗВП – читайте у матеріалі.



Мобілізація жінок в Україні: хто підтримує ідею



Чимало обговорень точиться навколо того, що на військову службу мають призивати не лише чоловіків, а жінок, передає



Нардепка Мар’яна Безугла в соцмережах заявляла, що мобілізація лише чоловіків є дискримінацією, тому зазначила, що неодноразово подавала правки до законопроєктів щодо залучення до війська жінок, але колеги такі пропозиції не підтримували.



Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не виключає ймовірності призиву жінок на військову службу.



Зі свого боку очільниця волонтерського проєкту “Victory drones” Марія Берлінська зазначила, що масова обов’язкова мобілізація жінок під час війни - це "непопулярне рішення". Однак вона акцентувала, що українські жінки мають так звані привілеї, адже можуть поїхати з країни під час війни, а також не долучатися до допомоги. Волонтерка порадила відкинути ілюзії та підготуватися до оборони країни.



Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times зазначила, що Україна "має ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком". Григор’єва додала, що країна повинна готуватися до того, що найближчими роками українок таки доведеться мобілізувати.



Адвокатка та військова 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська теж підтримує таку ідею. В інтерв’ю "Громадському" військова пояснила, що зараз не вистачає новобранців навіть на поповнення втрат.



Примусової мобілізації не буде



В Україні жінки не підлягають призову, вони можуть почати служити у війську лише добровільно.



Центр протидії та дезінформації при РНБО зазначав, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному.



Нардеп, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко додав, що питання обов’язкової служби жінок в Україні зараз навіть не обговорюється.



Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначав, що жінки в Україні не підлягають обов'язковому призову на військову службу, проте їх варто підготувати до оборони.



Військовий облік та базова підготовка



Згідно з українським законодавством, на військовому обліку повинні перебувати жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту і відповідний стан здоровʼя.



Проте у грудні 2024 року в Україні оновили правила військового обліку для жінок, які хочуть пройти базову підготовку. Як пояснив тоді народний депутат фракції "Слуга народу" комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки Олександр Федієнко, згідно з новим законом про мобілізацію, щоб пройти базову загальну військову підготовку, жінкам потрібно стати на військовий облік.



"Ті жінки, які хочуть пройти базові навчання поводження зі зброєю, тактичну медицину, вони всі мають стати на облік", – пояснив він.



Зміни у законодавстві



Як наголосив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, БЗВП – це необхідні навички виживання у сучасному світі, які потрібні кожній людині незалежно від статі. Але норма про обов’язковий військовий облік після БЗВП може відлякати багатьох жінок від проходження навчання.



Тож у четвер, 9 січня, Верховна Рада України проголосувала за зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" (№12076) щодо медичного обліку під час підготовки призовників.



Тепер проходження БЗВП для жінок буде виключно добровільним, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Також добровільною буде постановка на військовий облік. Й примусової мобілізації жінок в Україні не буде.



"Тепер жінка може пройти курси, вивчити все, що потрібно, але на облік військовозобов’язаних не ставати й таким чином не підлягати мобілізації", – зауважив нардеп Олексій Гончаренко в ефірі каналу КИЇВ 24.



Депутатка Ірина Геращенко у своєму Telegram зазначила, що "жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням".



Зокрема, перед початком практичних занять БЗВП, всі добровольці проходитимуть медичний огляд.



Водночас як акцентував народний депутат Павло Фролов, обов’язковому військовому обліку, як і раніше, підлягають придатні до служби жінки, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.



Зазначимо, що закон №12076 також передбачає, що з 2025 року скасовується строкова служба, а замість неї вводиться базова загальновійськова підготовка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Питання щодо мобілізації жінок в Україні обговорюється серед політиків та військових не один день.Також чимало говорили про те, що перед проходженням базової військової підготовки (БЗВП), українки мають ставати на військовий облік і ризикують бути мобілізованими.Чи мобілізуватимуть жінок у 2025 році і як тепер проходитимуть БЗВП – читайте у матеріалі.Чимало обговорень точиться навколо того, що на військову службу мають призивати не лише чоловіків, а жінок, передає ТСН Нардепкав соцмережах заявляла, що мобілізація лише чоловіків є дискримінацією, тому зазначила, що неодноразово подавала правки до законопроєктів щодо залучення до війська жінок, але колеги такі пропозиції не підтримували.Колишній головнокомандувач ЗСУне виключає ймовірності призиву жінок на військову службу.Зі свого боку очільниця волонтерського проєкту “Victory drones”зазначила, що масова обов’язкова мобілізація жінок під час війни - це "непопулярне рішення". Однак вона акцентувала, що українські жінки мають так звані привілеї, адже можуть поїхати з країни під час війни, а також не долучатися до допомоги. Волонтерка порадила відкинути ілюзії та підготуватися до оборони країни.Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військв інтерв'ю The Times зазначила, що Україна "має ухвалити політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком". Григор’єва додала, що країна повинна готуватися до того, що найближчими роками українок таки доведеться мобілізувати.Адвокатка та військова 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська теж підтримує таку ідею. В інтерв’ю "Громадському" військова пояснила, що зараз не вистачає новобранців навіть на поповнення втрат.В Україні жінки не підлягають призову, вони можуть почати служити у війську лише добровільно.Центр протидії та дезінформації при РНБО зазначав, що питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному.Нардеп, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко додав, що питання обов’язкової служби жінок в Україні зараз навіть не обговорюється.Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначав, що жінки в Україні не підлягають обов'язковому призову на військову службу, проте їх варто підготувати до оборони.Згідно з українським законодавством, на військовому обліку повинні перебувати жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту і відповідний стан здоровʼя.Проте у грудні 2024 року в Україні оновили правила військового обліку для жінок, які хочуть пройти базову підготовку. Як пояснив тоді народний депутат фракції "Слуга народу" комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки Олександр Федієнко, згідно з новим законом про мобілізацію, щоб пройти базову загальну військову підготовку, жінкам потрібно стати на військовий облік."Ті жінки, які хочуть пройти базові навчання поводження зі зброєю, тактичну медицину, вони всі мають стати на облік", – пояснив він.Як наголосив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, БЗВП – це необхідні навички виживання у сучасному світі, які потрібні кожній людині незалежно від статі. Але норма про обов’язковий військовий облік після БЗВП може відлякати багатьох жінок від проходження навчання.Тож у четвер, 9 січня, Верховна Рада України проголосувала за зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу" (№12076) щодо медичного обліку під час підготовки призовників.Тепер проходження БЗВП для жінок буде виключно добровільним, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Також добровільною буде постановка на військовий облік. Й примусової мобілізації жінок в Україні не буде."Тепер жінка може пройти курси, вивчити все, що потрібно, але на облік військовозобов’язаних не ставати й таким чином не підлягати мобілізації", – зауважив нардепв ефірі каналу КИЇВ 24.Депутаткау своєму Telegram зазначила, що "жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням".Зокрема, перед початком практичних занять БЗВП, всі добровольці проходитимуть медичний огляд.Водночас як акцентував народний депутат Павло Фролов, обов’язковому військовому обліку, як і раніше, підлягають придатні до служби жінки, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.Зазначимо, що закон №12076 також передбачає, що з 2025 року скасовується строкова служба, а замість неї вводиться базова загальновійськова підготовка.

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