Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 10-11 січня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 10-11 січня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10-11 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Від п'ятниці до суботи, 10-11 січня, очікується нормальна магнітосфера, без магнітних бур.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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