10 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 10 січня, день народження у завідувача кафедри всесвітньої історії, доктора історичних наук, професора факультету історії, політології та національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки(на фото).Також день народження в журналісткиДень ангела в цей день відзначають чоловіки з ім’ям Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро.Вітаємо усіх іменинників, бажаємо їм здоров’я, здобутків і праці і невичерпної наснаги.10 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день метро. Вшановується на честь запуску першої у світі підземної залізниці в Лондоні 10 січня 1863 року. Цей день є нагадуванням про історичну подію, яка стала початком ери сучасного громадського транспорту. Саме 10 січня 1863 року відкрилася перша лінія метро під назвою Metropolitan Railway. Її довжина становила 6 км, і вона з'єднувала станції Paddington і Farringdon Street. Потяги працювали на паровій тязі. Лондонське метро стало першим у світі, започаткувавши епоху підземних перевезень, яка пізніше поширилася на інші міста. Метро стало проривом у транспортній системі, розв'язуючи проблеми заторів у великих містах. Воно є екологічно чистим видом транспорту, який сприяє зменшенню викидів парникових газів. Метро стало символом швидкого й доступного способу пересування в містах. Цей день також нагадує про необхідність подальшого розвитку метро як екологічного і сучасного виду транспорту, особливо у великих містах.Також 10 січня День своєрідних людей. Це неофіційне свято, яке було створене для того, щоб вшанувати та відзначити унікальність кожної людини, її особливості та своєрідність. Цей день нагадує, що кожна людина має свої таланти, погляди, інтереси й спосіб мислення. Саме завдяки своїй унікальності ми робимо світ цікавим, різноманітним і творчим.А ще 10 січня День скорочення витрат на електроенергію. Це неофіційне свято, яке присвячене підвищенню обізнаності про важливість енергоефективності та зменшення витрат на електроенергію для збереження природних ресурсів і власного бюджету. День нагадує, що зменшення витрат на електроенергію сприяє не лише економії коштів, а й захисту довкілля. Люди аналізують свої рахунки за електроенергію, щоб зрозуміти, які прилади споживають найбільше. Цей день — чудова нагода задуматися про те, як можна зменшити вплив на довкілля, одночасно заощаджуючи енергію та кошти.10 січня святкують День гіркого шоколаду. Це неофіційне свято, яке присвячене одному з найулюбленіших видів шоколаду — гіркому, або чорному шоколаду, який славиться своїм насиченим смаком і корисними властивостями. Цей день започатковано для популяризації натурального шоколаду з високим вмістом какао. Він також покликаний нагадати про багатовікову історію шоколаду, який спершу вживали у вигляді гіркого напою.