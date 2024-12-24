Скільки військових повернулось на службу із СЗЧ: у ДБР назвали кількість
09 січень, 22:43
Після ухвалення закону, який дозволяє військовослужбовцям, які вперше вчинили самовільне залишення частини (СЗЧ), повернутися до лав Збройних сил без кримінальної відповідальності, понад 7 тисяч військових вирішили добровільно повернутися.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державному бюро розслідувань (ДБР).
“Після ухвалення закону в армію повернулося понад 7 тисяч військових, які самовільно залишили частини”, — зазначили у ДБР.
З цієї кількості 4396 осіб уже офіційно поновлені на військовій службі. Ще 3873 військових призначені у конкретні військові частини, а решта проходять процес поновлення та очікують на закриття кримінальних проваджень, додали у відомстві.
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Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Державному бюро розслідувань (ДБР).
“Після ухвалення закону в армію повернулося понад 7 тисяч військових, які самовільно залишили частини”, — зазначили у ДБР.
З цієї кількості 4396 осіб уже офіційно поновлені на військовій службі. Ще 3873 військових призначені у конкретні військові частини, а решта проходять процес поновлення та очікують на закриття кримінальних проваджень, додали у відомстві.
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