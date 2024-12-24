Очільник МЗС Британії назвав можливу дату завершення війни в Україні

Девід Леммі вважає, що мирний план обраного президента США навряд чи запрацює одразу після його інавгурації, тож угоди не буде досягнуто уже 21 січня.



Про це він говорив в інтерв’ю BBC Radio 4, передає



“Дональд Трамп ще не при владі. Я думаю, що з того, що я бачив за останні кілька днів, є ознаки невеликого відштовхування, що якимось чином угода буде досягнута 21 січня. Я думаю, що зараз це малоймовірно”, - зазначив Леммі.



За його словами, плани мирної угоди Трампа відклалися приблизно до Великодня, який 2025 року, як відомо, усі християни попри різні календарі будуть святкувати одночасно - 20 квітня.



“Ми чуємо, що графік дещо змістився до Великодня”, - додав британський міністр закордонних справ.



Девід Леммі зауважив, що поки не бачить “жодних доказів” того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну.



“<Я не бачу> жодних доказів того, що Путін хоче сісти за стіл переговорів”, — наголосив він.



Леммі також сказав, що ера миру після Холодної війни закінчилася, а майбутня безпека Європи перебуває “на вістрі ножа”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Великої Британіївважає, що мирний план обраного президента США навряд чи запрацює одразу після його інавгурації, тож угоди не буде досягнуто уже 21 січня.Про це він говорив в інтерв’ю BBC Radio 4, передає ТСН ще не при владі. Я думаю, що з того, що я бачив за останні кілька днів, є ознаки невеликого відштовхування, що якимось чином угода буде досягнута 21 січня. Я думаю, що зараз це малоймовірно”, - зазначив Леммі.За його словами, плани мирної угоди Трампа відклалися приблизно до Великодня, який 2025 року, як відомо, усі християни попри різні календарі будуть святкувати одночасно - 20 квітня.“Ми чуємо, що графік дещо змістився до Великодня”, - додав британський міністр закордонних справ.Девід Леммі зауважив, що поки не бачить “жодних доказів” того, щоготовий сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну.“<Я не бачу> жодних доказів того, що Путін хоче сісти за стіл переговорів”, — наголосив він.Леммі також сказав, що ера миру після Холодної війни закінчилася, а майбутня безпека Європи перебуває “на вістрі ножа”.

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