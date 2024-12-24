Очільник МЗС Британії назвав можливу дату завершення війни в Україні

Очільник МЗС Британії назвав можливу дату завершення війни в Україні
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що мирний план обраного президента США навряд чи запрацює одразу після його інавгурації, тож угоди не буде досягнуто уже 21 січня.

Про це він говорив в інтерв’ю BBC Radio 4, передає ТСН.

Дональд Трамп ще не при владі. Я думаю, що з того, що я бачив за останні кілька днів, є ознаки невеликого відштовхування, що якимось чином угода буде досягнута 21 січня. Я думаю, що зараз це малоймовірно”, - зазначив Леммі.

За його словами, плани мирної угоди Трампа відклалися приблизно до Великодня, який 2025 року, як відомо, усі християни попри різні календарі будуть святкувати одночасно - 20 квітня.

“Ми чуємо, що графік дещо змістився до Великодня”, - додав британський міністр закордонних справ.

Девід Леммі зауважив, що поки не бачить “жодних доказів” того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну.

“<Я не бачу> жодних доказів того, що Путін хоче сісти за стіл переговорів”, — наголосив він.

Леммі також сказав, що ера миру після Холодної війни закінчилася, а майбутня безпека Європи перебуває “на вістрі ножа”.

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Теги: Мобілізація, війна
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