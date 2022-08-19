Новий вірус із Китаю вже в Києві





Зараза з Китаю



Українські медики забили тривогу через спалах метапневмовірусу (HMPV), який може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку. Про проблему заговорили, бо вірус набирає обертів у світі, передає



В Україні від початку епідсезону вже зареєстровано 14 офіційно підтверджених випадків. Хвороба небезпечна для маленьких дітей, людей похилого віку та осіб з ослабленою імунною системою.



Що відомо про HMPV



Орієнтовний інкубаційний період вірусу – від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому – 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.



Відомо, що зараження відбувається крапельним шляхом і може статися повторно. Захворювання частіше є легким (нежить, кашель), але можливий тяжкий перебіг з розвитком дихальної недостатності, тому потрібно бути обережними та звертатися до лікарів.



Як виявляють небезпечний вірус



За словами Сергія Чумака, головного санітарного лікаря Києва, метапневмовірус належить до респіраторної групи.



"Такі віруси завжди були, є і будуть. Періодично вони фіксуються у Києві, особливо під час епідеміологічного сезону, як зараз. Торік у нашій вірусологічній лабораторії було виявлено лише один випадок метапневмовірусу. Тут варто зазначити, що лабораторні дослідження проводяться вибірково – дозорні лікувальні заклади привозять нам зразки і ми досліджуємо матеріал як на грип, так і на метапневмовірус", – пояснив Чумак.



Перший випадок HMPV зафіксовано в Києві



Сергій Чумак додав, що минулого тижня фахівці лабораторії виявили метапневмовірус у зразках мешканця столиці. Поки це єдиний випадок у Києві. Пацієнтом виявився чоловік, але медики не розголошують його точний вік.



"Чоловік – мешканець Києва. Він нікуди за кордон не виїжджав, перебував у Києві. Зараз ця людина більш-менш нормально почувається. Тяжкого перебігу хвороби немає. Чоловік звернувся до лікаря по медичну допомогу. Медичний заклад є дозорним і зразки його матеріалів потрапили до нас на дослідження. За минулий тиждень це перший випадок виявлення HMPV у Києві, один з 14 лабораторно підтверджених в Україні", – зазначив Сергій Чумак.



Можливі ускладнення перебігу хвороби



Головний санітарний лікар Києва погоджується, що непідтверджених випадків може бути більше, бо люди не завжди звертаються по медичну допомогу та надають зразки на дослідження. Пацієнти можуть переносити вірус у легкій формі, але відомо, що можливі й ускладнення, як від будь-якого респіраторного захворювання – грипу, коронавірусу чи ГРВІ.



"Можливі ускладнення. Якщо захворіла маленька дитина або через ослаблений імунітет, у людей похилого віку. В таких випадках метапневмовірус може бути небезпечним. Вберегтися від хвороби можна завдяки вакцинації як від ковіду та грипу, в такому разі хвороба має легший перебіг. Але наразі тяжких хворих на HMPV у Києві немає", – пояснив фахівець.



Профілактика інфекції



Щодо профілактики, то, за словами Сергія Чумака, тут правила прості, як це було й під час епідемії коронавірусу та ГРВІ.



"Потрібно уникати масового скупчення людей, не контактувати з явно хворими особами, а якщо вже захворіли, то залишайтеся вдома і звертайтеся по допомогу до лікаря. Звісно, якщо вам треба до лікарні чи владнати якісь інші справи, то потрібно надівати захисну маску. Якщо хворієте вдома, то треба регулярно провітрювати приміщення, робити вологе прибирання та обов’язково мити руки після вулиці і транспорту", – порадив Сергій Чумак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нова зараза з Китаю вже з'явилася у Києві. Не встигли українці забути про ковід, як у столиці виявили перший випадок метапневмовірусу. Чим він небезпечний і що радять лікарі? Головний санітарний лікар столиці розповів, як вберегтися та в якому стані зараз перший інфікований.Українські медики забили тривогу через спалах метапневмовірусу (HMPV), який може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку. Про проблему заговорили, бо вірус набирає обертів у світі, передає ТСН В Україні від початку епідсезону вже зареєстровано 14 офіційно підтверджених випадків. Хвороба небезпечна для маленьких дітей, людей похилого віку та осіб з ослабленою імунною системою.Орієнтовний інкубаційний період вірусу – від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому – 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.Відомо, що зараження відбувається крапельним шляхом і може статися повторно. Захворювання частіше є легким (нежить, кашель), але можливий тяжкий перебіг з розвитком дихальної недостатності, тому потрібно бути обережними та звертатися до лікарів.За словами, головного санітарного лікаря Києва, метапневмовірус належить до респіраторної групи."Такі віруси завжди були, є і будуть. Періодично вони фіксуються у Києві, особливо під час епідеміологічного сезону, як зараз. Торік у нашій вірусологічній лабораторії було виявлено лише один випадок метапневмовірусу. Тут варто зазначити, що лабораторні дослідження проводяться вибірково – дозорні лікувальні заклади привозять нам зразки і ми досліджуємо матеріал як на грип, так і на метапневмовірус", – пояснив Чумак.Сергій Чумак додав, що минулого тижня фахівці лабораторії виявили метапневмовірус у зразках мешканця столиці. Поки це єдиний випадок у Києві. Пацієнтом виявився чоловік, але медики не розголошують його точний вік."Чоловік – мешканець Києва. Він нікуди за кордон не виїжджав, перебував у Києві. Зараз ця людина більш-менш нормально почувається. Тяжкого перебігу хвороби немає. Чоловік звернувся до лікаря по медичну допомогу. Медичний заклад є дозорним і зразки його матеріалів потрапили до нас на дослідження. За минулий тиждень це перший випадок виявлення HMPV у Києві, один з 14 лабораторно підтверджених в Україні", – зазначив Сергій Чумак.Головний санітарний лікар Києва погоджується, що непідтверджених випадків може бути більше, бо люди не завжди звертаються по медичну допомогу та надають зразки на дослідження. Пацієнти можуть переносити вірус у легкій формі, але відомо, що можливі й ускладнення, як від будь-якого респіраторного захворювання – грипу, коронавірусу чи ГРВІ."Можливі ускладнення. Якщо захворіла маленька дитина або через ослаблений імунітет, у людей похилого віку. В таких випадках метапневмовірус може бути небезпечним. Вберегтися від хвороби можна завдяки вакцинації як від ковіду та грипу, в такому разі хвороба має легший перебіг. Але наразі тяжких хворих на HMPV у Києві немає", – пояснив фахівець.Щодо профілактики, то, за словами Сергія Чумака, тут правила прості, як це було й під час епідемії коронавірусу та ГРВІ."Потрібно уникати масового скупчення людей, не контактувати з явно хворими особами, а якщо вже захворіли, то залишайтеся вдома і звертайтеся по допомогу до лікаря. Звісно, якщо вам треба до лікарні чи владнати якісь інші справи, то потрібно надівати захисну маску. Якщо хворієте вдома, то треба регулярно провітрювати приміщення, робити вологе прибирання та обов’язково мити руки після вулиці і транспорту", – порадив Сергій Чумак.

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