Курс валют на 10 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 10 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 10 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 5 копійок і становить 42,28 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 42,28 (+5 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,55 (+13 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,19 (+4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 10 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
10 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Новий вірус із Китаю вже в Києві
09 січень, 23:19
Скільки військових повернулось на службу із СЗЧ: у ДБР назвали кількість
09 січень, 22:43
Очільник МЗС Британії назвав можливу дату завершення війни в Україні
09 січень, 22:12
Схожі новини
Курс валют на 8 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 8 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
08 січень, 03:11
Курс валют на 6 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 6 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
06 січень, 01:30
Долар встановив перший рекорд у 2025 році: яким буде курс валют 6 січня Долар встановив перший рекорд у 2025 році: яким буде курс валют 6 січня
04 січень, 07:15
Курс валют на 2 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 2 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
02 січень, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют на 10 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
 0
10 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Новий вірус із Китаю вже в Києві
09 січень, 23:19
 0
Скільки військових повернулось на службу із СЗЧ: у ДБР назвали кількість
09 січень, 22:43
 0
Очільник МЗС Британії назвав можливу дату завершення війни в Україні
09 січень, 22:12
 0
Медіа
відео
1/8