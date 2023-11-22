За пів року роботи Центру управління відходами у Луцьку відвантажили майже тонну металу
Сьогодні, 21:45
За пів року роботи Центру управління відходами "Чисте Довкілля" на проспекті Соборності у Луцьку зібрали майже тонну металу. Його передали на подальшу переробку.
Про це повідомили на сторінці Центру управління відходами "Чистий Луцьк".
У перші дні роботи на станцію сортування приходило лише 2-3 відвідувачі, нині станція приймає в середньому 20 відвідувачів щодня.
Окрім тонни металу, за пів року також зібрали 0,5 тонни ПЕТ-пляшки, 2,5 тонни паперу та 3 тонни скла. А ще: стрейч-плівку, пінопласт, одяг, побутову техніку та меблі, батарейки та акумулятори.
Усі ці відходи підуть на "правильну утилізацію та переробку", додали у Центрі управління відходами.
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Про це повідомили на сторінці Центру управління відходами "Чистий Луцьк".
У перші дні роботи на станцію сортування приходило лише 2-3 відвідувачі, нині станція приймає в середньому 20 відвідувачів щодня.
Окрім тонни металу, за пів року також зібрали 0,5 тонни ПЕТ-пляшки, 2,5 тонни паперу та 3 тонни скла. А ще: стрейч-плівку, пінопласт, одяг, побутову техніку та меблі, батарейки та акумулятори.
Усі ці відходи підуть на "правильну утилізацію та переробку", додали у Центрі управління відходами.
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