На Курщині загинув Герой з Волині Сергій Зімич

На Курщині загинув Герой з Волині Сергій Зімич
Знову страшна звістка для Любешівської громади: втратили ще одного Героя, який віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України.

Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.

"Вчора, 8 січня 2025 року, під час виконання бойового завдання на території Курської області рф, загинув солдат ЗІМИЧ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, 1999 року народження, житель села Великий Курінь.
Від себе особисто та від усього колективу Любешівської селищної ради висловлюю щирі співчуття нашій колезі, Зімич Наталії Йосипівні, та всій родині Героя", - йдеться у дописі.
На Курщині загинув Герой з Волині Сергій Зімич

"Жодні слова не зменшать душевного болю від втрати найріднішої людини. Нехай Господь дасть Вам сил і витримки пережити це страшне горе, а світла пам'ять про подвиг Сергія назавжди залишиться у наших серцях як приклад незламного духу та патріотизму", - додав Олег Кух.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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