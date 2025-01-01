Відключення світла на Волині 10 січня: чи діятимуть графіки в п'ятницю

Відключення світла на Волині 10 січня: чи діятимуть графіки в п'ятницю
В Україні у п'ятницю, 10 січня, не планується запроваджувадження графіків відключення світла.

Про це компанія "Укренерго" повідомила в застосунку "Київ Цифровий".

У своєму Telegram-каналі вони зазначили, що сьогодні, 9 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня - у середу.

Там також додали, що 8 січня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і попереднього дня – у вівторок, 7 січня.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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