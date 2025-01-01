Відключення світла на Волині 10 січня: чи діятимуть графіки в п'ятницю

В Україні у п'ятницю, 10 січня, не планується запроваджувадження графіків відключення світла.Про це компанія "Укренерго" повідомила в застосунку "Київ Цифровий".У своєму Telegram-каналі вони зазначили, що сьогодні, 9 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня - у середу.Там також додали, що 8 січня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і попереднього дня – у вівторок, 7 січня.