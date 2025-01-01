Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 10 січня



Луцьк



Хмарно. Часом дощ, вдень з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 3-5° тепла.



Область



Хмарно. Часом дощ, вдень з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно. Часом дощ, вдень з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 3-5° тепла.Хмарно. Часом дощ, вдень з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 2-7° тепла.

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