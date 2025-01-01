Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 10 січня

Луцьк

Хмарно. Часом дощ, вдень з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 3-5° тепла.

Область

Хмарно. Часом дощ, вдень з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 2-7° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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