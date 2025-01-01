Двоє прикордонників Волинського загону отримали державні відзнаки

Нагороди військовослужбовцям сьогодні вручив заступник Голови Держприкордонслужби України генерал-майорПро це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Один із нагороджених старший солдат, який з березня 2023 року служить у прикордонній комендатурі швидкого реагування Волинського прикордонного загону. За плечима у бійця дві ротації на Сході нашої держави.Зокрема, прикордонник протистояв російським окупантам на Вугледарському напрямку під час першого виїзду. А під час другої ротації виконував бойові завдання в районі Новомихайлівки. Там, під час однієї з атак противника, отримав поранення. Нині Ігор несе службу з охорони українсько-білоруської ділянки кордону в межах Волині.Державну відзнаку також отримав старший солдат. Чоловік родом з Рівненщини. Свого часу проходив строкову службу в силах ППО, а з 2015 по 2016 рік за мобілізацією служив у Луцькому прикордонному загоні.Тож у перші дні повномасштабної війни, не вагаючись, знову приєднався до лав Волинського прикордонного загону. Спочатку ніс службу на українсько-білоруському кордоні, згодом у складі прикордонної комендатури швидкого реагування брав участь у бойових діях на Донеччині та Харківщині. Під час третьої ротації у серпні минулого року військовослужбовець отримав поранення і нині проходить лікування у шпиталі.За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі згідно з Указом Президента України прикордонників нагородили медалями «За військову службу Україні».