Двоє прикордонників Волинського загону отримали державні відзнаки

Двоє прикордонників Волинського загону отримали державні відзнаки
Нагороди військовослужбовцям сьогодні вручив заступник Голови Держприкордонслужби України генерал-майор Вадим Ченчик.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Один із нагороджених старший солдат Ігор Мартинюк, який з березня 2023 року служить у прикордонній комендатурі швидкого реагування Волинського прикордонного загону. За плечима у бійця дві ротації на Сході нашої держави.

Зокрема, прикордонник протистояв російським окупантам на Вугледарському напрямку під час першого виїзду. А під час другої ротації виконував бойові завдання в районі Новомихайлівки. Там, під час однієї з атак противника, отримав поранення. Нині Ігор несе службу з охорони українсько-білоруської ділянки кордону в межах Волині.

Державну відзнаку також отримав старший солдат Іван Антонюк. Чоловік родом з Рівненщини. Свого часу проходив строкову службу в силах ППО, а з 2015 по 2016 рік за мобілізацією служив у Луцькому прикордонному загоні.

Тож у перші дні повномасштабної війни, не вагаючись, знову приєднався до лав Волинського прикордонного загону. Спочатку ніс службу на українсько-білоруському кордоні, згодом у складі прикордонної комендатури швидкого реагування брав участь у бойових діях на Донеччині та Харківщині. Під час третьої ротації у серпні минулого року військовослужбовець отримав поранення і нині проходить лікування у шпиталі.
Двоє прикордонників Волинського загону отримали державні відзнаки

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі згідно з Указом Президента України прикордонників нагородили медалями «За військову службу Україні».
Двоє прикордонників Волинського загону отримали державні відзнаки
Двоє прикордонників Волинського загону отримали державні відзнаки
Двоє прикордонників Волинського загону отримали державні відзнаки
Двоє прикордонників Волинського загону отримали державні відзнаки

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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