Майже рік очікування: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Проскурою

Майже рік очікування: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Проскурою
На Волині попрощались із Героєм Миколою Проскурою.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"Не відвести очей було сьогодні від рук найдорожчих для полеглого прикордонника Миколи Проскури людей, які невідривно тримались за його домовину. Ці останні миті його на цій землі були рясно скроплені сльозами та вкриті квітами.

Минув майже рік очікування від дня, коли володимирчанина визнали безвісти зниклим. На жаль, найстрашніші передчуття родини підтвердились.

Без люблячого батька торуватимуть свій шлях тепер троє його дітей – два сини, один із яких також боронить Україну, та донька, не почує голосу дорогого чоловіка його дружина, горюватиме до кінця своїх днів мама.

Щиро дякуємо воїну за його подвиг, за життя, яке він віддав за своїх рідних та за кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
Майже рік очікування: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Проскурою

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Майже рік очікування: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Проскурою
Майже рік очікування: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Проскурою
Майже рік очікування: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Проскурою

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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