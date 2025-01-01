Майже рік очікування: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Проскурою

Миколою Проскурою.



Про це Ігор Пальонка.



"Не відвести очей було сьогодні від рук найдорожчих для полеглого прикордонника Миколи Проскури людей, які невідривно тримались за його домовину. Ці останні миті його на цій землі були рясно скроплені сльозами та вкриті квітами.



Минув майже рік очікування від дня, коли володимирчанина визнали безвісти зниклим. На жаль, найстрашніші передчуття родини підтвердились.



Без люблячого батька торуватимуть свій шлях тепер троє його дітей – два сини, один із яких також боронить Україну, та донька, не почує голосу дорогого чоловіка його дружина, горюватиме до кінця своїх днів мама.



Щиро дякуємо воїну за його подвиг, за життя, яке він віддав за своїх рідних та за кожного з нас", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощались із ГероємПро це повідомив Володимирський міський голова"Не відвести очей було сьогодні від рук найдорожчих для полеглого прикордонника Миколи Проскури людей, які невідривно тримались за його домовину. Ці останні миті його на цій землі були рясно скроплені сльозами та вкриті квітами.Минув майже рік очікування від дня, коли володимирчанина визнали безвісти зниклим. На жаль, найстрашніші передчуття родини підтвердились.Без люблячого батька торуватимуть свій шлях тепер троє його дітей – два сини, один із яких також боронить Україну, та донька, не почує голосу дорогого чоловіка його дружина, горюватиме до кінця своїх днів мама.Щиро дякуємо воїну за його подвиг, за життя, яке він віддав за своїх рідних та за кожного з нас", - йдеться в повідомленні.

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