У Луцьку п'яний водій намагався підкупити патрульних: йому оголосили підозру

Слідчі оголосили про підозру фігуранту, який намагався підкупити патрульних: суд обрав йому запобіжний захід.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась 6 січня, по вулиці Рівненській, у Луцьку. Тут обідньої пори водій КІА вчинив дорожньо-транспортну пригоду. Коли на місце прибув наряд патрульних, то виявив у винуватця ознаки сп’яніння. Це підтвердила перевірка в медзакладі: 62-річний водій мав у понад 13 разів перевищену норму алкоголю в крові.Під час оформлення адміністративних матеріалів за статтями 124 та 130 КУпАП порушник неодноразово пропонував патрульним гроші: спершу 500, а згодом 700 євро, аби його не притягували до адміністративної відповідальності.На зауваження поліцейських чоловік не реагував, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Факт пропозиції неправомірної вигоди зафіксували. Згодом слідчі Луцького РУП, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили фігуранту про підозру.9 січня суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.Тож тепер, окрім адміністративної відповідальності, він понесе ще й кримінальну – за те, що пропонував гроші патрульним і не хотів нести покарання за скоєне. Слідство триває.