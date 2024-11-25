У Луцьку п'яний водій намагався підкупити патрульних: йому оголосили підозру
Сьогодні, 16:59
Слідчі оголосили про підозру фігуранту, який намагався підкупити патрульних: суд обрав йому запобіжний захід.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 6 січня, по вулиці Рівненській, у Луцьку. Тут обідньої пори водій КІА вчинив дорожньо-транспортну пригоду. Коли на місце прибув наряд патрульних, то виявив у винуватця ознаки сп’яніння. Це підтвердила перевірка в медзакладі: 62-річний водій мав у понад 13 разів перевищену норму алкоголю в крові.
Під час оформлення адміністративних матеріалів за статтями 124 та 130 КУпАП порушник неодноразово пропонував патрульним гроші: спершу 500, а згодом 700 євро, аби його не притягували до адміністративної відповідальності.
На зауваження поліцейських чоловік не реагував, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Факт пропозиції неправомірної вигоди зафіксували. Згодом слідчі Луцького РУП, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили фігуранту про підозру.
9 січня суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Тож тепер, окрім адміністративної відповідальності, він понесе ще й кримінальну – за те, що пропонував гроші патрульним і не хотів нести покарання за скоєне. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 6 січня, по вулиці Рівненській, у Луцьку. Тут обідньої пори водій КІА вчинив дорожньо-транспортну пригоду. Коли на місце прибув наряд патрульних, то виявив у винуватця ознаки сп’яніння. Це підтвердила перевірка в медзакладі: 62-річний водій мав у понад 13 разів перевищену норму алкоголю в крові.
Під час оформлення адміністративних матеріалів за статтями 124 та 130 КУпАП порушник неодноразово пропонував патрульним гроші: спершу 500, а згодом 700 євро, аби його не притягували до адміністративної відповідальності.
На зауваження поліцейських чоловік не реагував, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу. Факт пропозиції неправомірної вигоди зафіксували. Згодом слідчі Луцького РУП, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили фігуранту про підозру.
9 січня суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Тож тепер, окрім адміністративної відповідальності, він понесе ще й кримінальну – за те, що пропонував гроші патрульним і не хотів нести покарання за скоєне. Слідство триває.
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