Погрожували зброєю і мали при собі наркотики: на Волині припинили незаконну діяльність злочинної групи

Погрожували зброєю і мали при собі наркотики: на Волині припинили незаконну діяльність злочинної групи
Погрожували зброєю і мали при собі наркотики: у результаті поліцейської спецоперації припинено незаконну діяльність злочинної групи.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

8 січня, під час відпрацювання оперативної інформації про діяльність ймовірних наркозакладчиків у Луцькому районі, працівники управління боротьби з наркозлочинністю помітили підозрілих осіб біля лісосмуги. При перевірці документів один із них почав погрожувати правоохоронцям зброєю, тож трьом зловмисникам вдалося втекти, четвертого, 32-річного лучанина, поліцейські затримали на місці.

Під час першочергових заходів вони встановили особи трьох інших фігурантів – усі мешканці Луцька: їм 20, 40 та 43 роки. Одного з них вже за декілька годин затримали у селі Струмівка та вилучили 99 доз з психотропами - розфасованих і готових до розповсюдження.

За кілька годин встановили місце перебування й інших двох фігурантів. Поліцейські провели невідкладний обшук у квартирі, під час якого один зі зловмисників викинув з вікна пістолет, яким напередодні погрожував поліцейським. Крім того, слідчі виявили та вилучили з помешкання ще три пістолети, димові шашки, психотропи і пристрої для їх куріння.
Погрожували зброєю і мали при собі наркотики: на Волині припинили незаконну діяльність злочинної групи

Заходи із затримання проводили працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП, кримінальної поліції та слідства Луцького РУП, за силової підтримки бійців КОРД, супроводу відділу кримінального аналізу та інших оперативних служб ГУНП. Завдяки оперативній та злагодженій роботі незаконний промисел групи фігурантів припинено. Зауважимо, що особи вже раніше мали проблеми з законом, зокрема, 40-річний лучанин перебував за гратами за умисне вбивство, розбій і вимагання.
Погрожували зброєю і мали при собі наркотики: на Волині припинили незаконну діяльність злочинної групи

За процесуального керівництва прокуратури, їм будуть оголошені підозри за кількома статтями Кримінального Кодексу:

307 – незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин,

345 – погроза вбивством щодо працівника правоохоронного органу.
Слідство триває, встановлюються всі деталі незаконної діяльності зловмисників.
Погрожували зброєю і мали при собі наркотики: на Волині припинили незаконну діяльність злочинної групи


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, наркотики, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погрожували зброєю і мали при собі наркотики: на Волині припинили незаконну діяльність злочинної групи
Сьогодні, 16:00
Три в одному: 10-річному хлопчику з Волині діагностували комбінацію трьох серйозних захворювань
Сьогодні, 15:41
На Волині рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу
Сьогодні, 15:16
Лучани провели в останню дорогу військовослужбовців Олександра Семенюка та Івана Кумброва
Сьогодні, 14:49
Із СЧЗ без покарання можна повернутися до 1 березня
Сьогодні, 14:12
Схожі новини
Збував психотропи на Волині та Львівщині: волинські поліцейські затримали наркоділка Збував психотропи на Волині та Львівщині: волинські поліцейські затримали наркоділка
29 липень, 2024, 13:05
У волинянина виявили 245 кущів коноплі У волинянина виявили 245 кущів коноплі
19 липень, 2024, 15:36
На Волині спіймали водія «під наркотиками» та з чужими правами На Волині спіймали водія «під наркотиками» та з чужими правами
07 серпень, 2023, 16:41
У Луцьку чоловік вживав наркотики в торговому центрі У Луцьку чоловік вживав наркотики в торговому центрі
28 травень, 2023, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погрожували зброєю і мали при собі наркотики: на Волині припинили незаконну діяльність злочинної групи
Сьогодні, 16:00
 0
Три в одному: 10-річному хлопчику з Волині діагностували комбінацію трьох серйозних захворювань
Сьогодні, 15:41
 0
Хто такий комунікаційник і чому він потрібен вашому бізнесу? Розповідає консультантка порталу Дія.Бізнес Ірина Новосад
Сьогодні, 15:19
 0
На Волині рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу
Сьогодні, 15:16
 0
Лучани провели в останню дорогу військовослужбовців Олександра Семенюка та Івана Кумброва
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8