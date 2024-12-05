На Волині рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу

Керівництво ДСНС області подякувало за багаторічну службу начальнику 6-ї ДПРЧ м.Ківерці.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.З нагоди виходу на заслужений відпочинок начальника 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці підполковникаголовний рятувальник Волиніподякував йому за багаторічну бездоганну службу, високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов’язків.27 років свого життя Андрій Валерійович присвятив пожежно-рятувальній, ці роки були наповнені викликами, небезпекою та важкою роботою для людей, хто потребував допомоги.Слова вдячності також висловили його колеги та представники місцевої влади, побажали йому мирного і щасливого довголіття, залишатись частиною великої пожежно-рятувальної родини області.