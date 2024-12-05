На Волині рятувальники провели на заслужений відпочинок свого колегу
Сьогодні, 15:16
Керівництво ДСНС області подякувало за багаторічну службу начальнику 6-ї ДПРЧ м.Ківерці.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
З нагоди виходу на заслужений відпочинок начальника 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці підполковника Андрія Кузьмова головний рятувальник Волині Мирослав Дем'янчук подякував йому за багаторічну бездоганну службу, високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов’язків.
27 років свого життя Андрій Валерійович присвятив пожежно-рятувальній, ці роки були наповнені викликами, небезпекою та важкою роботою для людей, хто потребував допомоги.
Слова вдячності також висловили його колеги та представники місцевої влади, побажали йому мирного і щасливого довголіття, залишатись частиною великої пожежно-рятувальної родини області.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
З нагоди виходу на заслужений відпочинок начальника 6 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці підполковника Андрія Кузьмова головний рятувальник Волині Мирослав Дем'янчук подякував йому за багаторічну бездоганну службу, високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов’язків.
27 років свого життя Андрій Валерійович присвятив пожежно-рятувальній, ці роки були наповнені викликами, небезпекою та важкою роботою для людей, хто потребував допомоги.
Слова вдячності також висловили його колеги та представники місцевої влади, побажали йому мирного і щасливого довголіття, залишатись частиною великої пожежно-рятувальної родини області.
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