Лучани провели в останню дорогу військовослужбовців Олександра Семенюка та Івана Кумброва

Лучани провели в останню дорогу військовослужбовців Олександра Семенюка та Івана Кумброва
Сьогодні, 9 січня, у Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відспівали військовослужбовців Олександра Семенюка та Івана Кумброва.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Семенюк Олександр Леонідович (10.03.1977 року народження) загинув 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Зелений Гай Харківської області.

Кумбров Іван Сергійович (18.09.1988 року народження) загинув 2 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лозова Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Лучани провели в останню дорогу військовослужбовців Олександра Семенюка та Івана Кумброва

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Лучани провели в останню дорогу військовослужбовців Олександра Семенюка та Івана Кумброва
Лучани провели в останню дорогу військовослужбовців Олександра Семенюка та Івана Кумброва
Лучани провели в останню дорогу військовослужбовців Олександра Семенюка та Івана Кумброва


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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