Лучани провели в останню дорогу військовослужбовців Олександра Семенюка та Івана Кумброва
Сьогодні, 14:49
Сьогодні, 9 січня, у Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відспівали військовослужбовців Олександра Семенюка та Івана Кумброва.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Семенюк Олександр Леонідович (10.03.1977 року народження) загинув 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Зелений Гай Харківської області.
Кумбров Іван Сергійович (18.09.1988 року народження) загинув 2 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лозова Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Семенюк Олександр Леонідович (10.03.1977 року народження) загинув 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Зелений Гай Харківської області.
Кумбров Іван Сергійович (18.09.1988 року народження) загинув 2 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лозова Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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