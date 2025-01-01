Лучани провели в останню дорогу військовослужбовців Олександра Семенюка та Івана Кумброва

Сьогодні, 9 січня, у Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відспівали військовослужбовцівтаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Семенюк Олександр Леонідович (10.03.1977 року народження) загинув 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Зелений Гай Харківської області.Кумбров Іван Сергійович (18.09.1988 року народження) загинув 2 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лозова Харківської області", - йдеться в повідомленні.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.