Зеленський закликав учасників «Рамштану» обдумати розміщення іноземного контингенту в Україні
Сьогодні, 13:50
Президент Володимир Зеленський закликав учасників Контактної групи з питань оборони України обдумати ініціативу Франції стосовно розгортання іноземного контингенту на українській території.
Про це він сказав під час засідання у форматі Рамштайн 9 січня, пише LB.ua.
Зеленський додав, що станом на сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними – повністю знищити Україну та зламати її партнерів.
"Ось чому наша мета – знайти так багато інструментів, як можливо, щоби змусити Росію до миру. Я вважаю, що таке розміщення континентів партнерів є одним із найкращих інструментів. Давайте будемо більш практичними у тому, щоб зробити це можливим. Ми чули сигнали від деяких наших партнерів – від Сполученого Королівства – на підтримку цього. І ми повинні бути хоробрими і пропонувати справді сильні інструменти", – сказав президент.
Він назвав курську операцію однією з найбільших перемог. Росія була змушена відвести майже 60 000, аби протистояти Україні в курській операції. Курська операція є прикладом такої сміливості, і вона довела, що більшість російських заяв виявилася блефом.
Іноземний контингент в Україні
У грудні український президент коментував ідею французького колеги розмістити в Україні іноземний контингент в якості гарантії безпеки. Володимир Зеленський сказав, що "Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії". Йшлося про контингент іноземних військ в Україні після війни.
Франція також просуває створення коаліції військових інструкторів для України.
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Про це він сказав під час засідання у форматі Рамштайн 9 січня, пише LB.ua.
Зеленський додав, що станом на сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними – повністю знищити Україну та зламати її партнерів.
"Ось чому наша мета – знайти так багато інструментів, як можливо, щоби змусити Росію до миру. Я вважаю, що таке розміщення континентів партнерів є одним із найкращих інструментів. Давайте будемо більш практичними у тому, щоб зробити це можливим. Ми чули сигнали від деяких наших партнерів – від Сполученого Королівства – на підтримку цього. І ми повинні бути хоробрими і пропонувати справді сильні інструменти", – сказав президент.
Він назвав курську операцію однією з найбільших перемог. Росія була змушена відвести майже 60 000, аби протистояти Україні в курській операції. Курська операція є прикладом такої сміливості, і вона довела, що більшість російських заяв виявилася блефом.
Іноземний контингент в Україні
У грудні український президент коментував ідею французького колеги розмістити в Україні іноземний контингент в якості гарантії безпеки. Володимир Зеленський сказав, що "Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії". Йшлося про контингент іноземних військ в Україні після війни.
Франція також просуває створення коаліції військових інструкторів для України.
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