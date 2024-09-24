У селі на Волині вакцинують домашніх тварин через хворого на сказ собаку





Пес захворів на сказ, поки господарі відпочивали у Карпатах, розповів у коментарі Михайло Жук. З його слів, про хворобу ветлікарню повідомив місцевий житель, який годував тварину.



"Коли ми приїхали на місце, усі наявні симптоми у тварини вказували на сказ. Собаку ізолювали, і за день він помер. Аналізи, які ми відправили у лабораторію, підтвердили сказ", — каже Михайло Жук.

Собака нікого не вкусив, бігав лише на подвір’ї. Ветлікар припускає, що домашню тварину могла вкусити лисиця, заражена сказом.



"На вулиці пес ніде не бігав. Село таке, що тут поле, такі зарослі, очерет. І скоріше всього, лисиця могла через огорожу пробратися у двір. Такий варіант ми допускаємо", — говорить ветлікар.

Як зазначив Михайло Жук, вакцинація у селі Соснина від сказу домашніх котів і собак триватиме й 10 січня. А з понеділка, 13 січня, подвірний обхід і щеплення ветлікарі проводитимуть у сусідньому селі Менчичі, яке попадає під загрозливу від сказу територію.



Торік на Волині було зафіксовано 39 випадків захворювання на сказ тварин. Серед них — 16 котів, 12 собак, 9 лисиць і 2 корови, додали у Держпродспоживслужбі області.



Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 січня у селі Соснина Володимирського району через хворого на сказ собаку розпочалася вакцинація домашніх тварин.Пес захворів на сказ, поки господарі відпочивали у Карпатах, розповів у коментарі Суспільному провідний лікар Іваничівського відділу Держпродспоживслужби в області. З його слів, про хворобу ветлікарню повідомив місцевий житель, який годував тварину."Коли ми приїхали на місце, усі наявні симптоми у тварини вказували на сказ. Собаку ізолювали, і за день він помер. Аналізи, які ми відправили у лабораторію, підтвердили сказ", — каже Михайло Жук.Собака нікого не вкусив, бігав лише на подвір’ї. Ветлікар припускає, що домашню тварину могла вкусити лисиця, заражена сказом."На вулиці пес ніде не бігав. Село таке, що тут поле, такі зарослі, очерет. І скоріше всього, лисиця могла через огорожу пробратися у двір. Такий варіант ми допускаємо", — говорить ветлікар.Як зазначив Михайло Жук, вакцинація у селі Соснина від сказу домашніх котів і собак триватиме й 10 січня. А з понеділка, 13 січня, подвірний обхід і щеплення ветлікарі проводитимуть у сусідньому селі Менчичі, яке попадає під загрозливу від сказу територію.Торік на Волині було зафіксовано 39 випадків захворювання на сказ тварин. Серед них — 16 котів, 12 собак, 9 лисиць і 2 корови, додали у Держпродспоживслужбі області.Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

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