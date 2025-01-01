Із СЧЗ без покарання можна повернутися до 1 березня
Сьогодні, 14:12
Народні депутати проголосували за продовження терміну повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину або дезертували. Тепер це можна зробити до 1 березня 2025 року.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, пише Громадське.
Раніше вона також казала, що для повернення військових із СЗЧ планують «активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів».
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визнав, що у 2024 році серед українських військовослужбовців зросла кількість випадків СЗЧ. Водночас він наголосив, що восени таких випадків поменшало.
У листопаді глава держави підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше пішов у СЗЧ або дезертував.
Щоб бути звільненими від кримінальної відповідальності, військовим треба було прибути до своїх частин чи місць служби до 1 січня 2025 року.
Станом на початок грудня 2024-го цією можливістю скористалися 8 тисяч військових.
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Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, пише Громадське.
Раніше вона також казала, що для повернення військових із СЗЧ планують «активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів».
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визнав, що у 2024 році серед українських військовослужбовців зросла кількість випадків СЗЧ. Водночас він наголосив, що восени таких випадків поменшало.
У листопаді глава держави підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше пішов у СЗЧ або дезертував.
Щоб бути звільненими від кримінальної відповідальності, військовим треба було прибути до своїх частин чи місць служби до 1 січня 2025 року.
Станом на початок грудня 2024-го цією можливістю скористалися 8 тисяч військових.
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