Із СЧЗ без покарання можна повернутися до 1 березня





Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, пише



Раніше вона також казала, що для повернення військових із СЗЧ планують «активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів».



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визнав, що у 2024 році серед українських військовослужбовців зросла кількість випадків СЗЧ. Водночас він наголосив, що восени таких випадків поменшало.



У листопаді глава держави підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше пішов у СЗЧ або дезертував.



Щоб бути звільненими від кримінальної відповідальності, військовим треба було прибути до своїх частин чи місць служби до 1 січня 2025 року.



Станом на початок грудня 2024-го цією можливістю скористалися 8 тисяч військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народні депутати проголосували за продовження терміну повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину або дезертували. Тепер це можна зробити до 1 березня 2025 року.Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента, пише Громадське Раніше вона також казала, що для повернення військових із СЗЧ планують «активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів».Нагадаємо, президентвизнав, що у 2024 році серед українських військовослужбовців зросла кількість випадків СЗЧ. Водночас він наголосив, що восени таких випадків поменшало.У листопаді глава держави підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше пішов у СЗЧ або дезертував.Щоб бути звільненими від кримінальної відповідальності, військовим треба було прибути до своїх частин чи місць служби до 1 січня 2025 року.Станом на початок грудня 2024-го цією можливістю скористалися 8 тисяч військових.

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