Із СЧЗ без покарання можна повернутися до 1 березня

Із СЧЗ без покарання можна повернутися до 1 березня
Народні депутати проголосували за продовження терміну повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину або дезертували. Тепер це можна зробити до 1 березня 2025 року.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, пише Громадське.

Раніше вона також казала, що для повернення військових із СЗЧ планують «активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визнав, що у 2024 році серед українських військовослужбовців зросла кількість випадків СЗЧ. Водночас він наголосив, що восени таких випадків поменшало.

У листопаді глава держави підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше пішов у СЗЧ або дезертував.

Щоб бути звільненими від кримінальної відповідальності, військовим треба було прибути до своїх частин чи місць служби до 1 січня 2025 року.

Станом на початок грудня 2024-го цією можливістю скористалися 8 тисяч військових.

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Теги: Росія, Україна, війна
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