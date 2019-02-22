Судитимуть волинянина, який незаконно збув дві бойові гранати

Судитимуть волинянина, який незаконно збув дві бойові гранати
Незаконно збув дві бойових гранати – волинянин постане перед судом.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 42-річним жителем селища Маневичі незаконного придбання, носіння, зберігання та збуту бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, чоловік, який раніше уже мав конфлікти із законом, упродовж вересня-жовтня 2024 року незаконно придбав, зберігав удома, а згодом збув дві придатні до вибуху оборонно-осколкові ручні гранати Ф-1.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України незаконне придбання, носіння, зберігання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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Теги: волинянин, суд, гранати
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