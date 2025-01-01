Покровськ: окупанти перебувають менш ніж за 3 кілометри від міста

Покровськ: окупанти перебувають менш ніж за 3 кілометри від міста
Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. Місто без світла, газу й водопостачання.

Про це пише Українська правда.

За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.

"Ситуація по обстрілах погіршується, вони почастішали, це й КАБи й артилерія, особливо надокучають FPV-дрони. Немає такого місця в місті, яке не прострілюється артилерією чи дронами", - йдеться в повідомленні.

Добряк повідомив, що в місті досі залишається 7 200 людей, попри відсутність електропостачання, газу та водопостачання, яке припинилося ще влітку. Попри складні умови, у місті працюють кілька аптек, міська лікарня – в обмеженому режимі, одне відділення "Укрпошти" та декілька крамниць.

За словами очільника МВА, евакуація мешканців триває, але її формат змінився.

"Вже немає точок збору для евакуації. Людей забирають адресно з будинків. Людей везуть здебільшого в Павлоград, там люди проходять реєстрацію. Протягом місяця люди отримують 10 800 грн "підйомних" від міжнародних партнерів. Людей розміщують в місцях компактного проживання – школи, гуртожитки. Люди можуть там перебувати стільки скільки буде потрібно", - зазначив очільник МВА.

Коментуючи ситуації з людьми, які не можуть самостійно орендувати житло – люди передпенсійного віку, з особливими потребами, люди з інвалідністю – Добряк зазначив, що "людям допомагають їхні родини, держава допомагає у вигляді виплат ВПО, наші гуманітарні помічники видають разову допомогу у вигляді 1800 гривень".

"Держава точно не надасть кожному окреме житло", – додав очільник адміністрації.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 8 грудня припустили, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.

2 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону повідомив, що російські окупаційні війська не йдуть у лобовий штурм на Покровськ Донецької області, а намагаються обійти та оточити місто.

Нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, в Маріуполь повернулося близько третини жителів, які звідти виїхали за час повномасштабної війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть волинянина, який незаконно збув дві бойові гранати
Сьогодні, 12:50
Рада ухвалила закон щодо військового обліку юнаків та жінок-доброволиць
Сьогодні, 12:11
Покровськ: окупанти перебувають менш ніж за 3 кілометри від міста
Сьогодні, 11:51
Добудова школи №13 у Луцьку може затягнутися: у чому причина
Сьогодні, 11:08
Удар по Запоріжжю: 13 людей загинули, понад 100 - травмовані
Сьогодні, 10:49
Схожі новини
Рада ухвалила закон щодо військового обліку юнаків та жінок-доброволиць Рада ухвалила закон щодо військового обліку юнаків та жінок-доброволиць
Сьогодні, 12:11
Удар по Запоріжжю: 13 людей загинули, понад 100 - травмовані Удар по Запоріжжю: 13 людей загинули, понад 100 - травмовані
Сьогодні, 10:49
Росіяни вночі запустили по Україні 70 дронів Росіяни вночі запустили по Україні 70 дронів
Сьогодні, 10:15
На фронті за добу відбулося 192 бої, - Генштаб На фронті за добу відбулося 192 бої, - Генштаб
Сьогодні, 09:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині вакцинують домашніх тварин через хворого на сказ собаку
Сьогодні, 13:11
 0
Судитимуть волинянина, який незаконно збув дві бойові гранати
Сьогодні, 12:50
 0
Рада ухвалила закон щодо військового обліку юнаків та жінок-доброволиць
Сьогодні, 12:11
 0
Покровськ: окупанти перебувають менш ніж за 3 кілометри від міста
Сьогодні, 11:51
 0
Добудова школи №13 у Луцьку може затягнутися: у чому причина
Сьогодні, 11:08
 0
Медіа
відео
1/8