Добудова школи №13 у Луцьку може затягнутися: у чому причина





Договір із виконавцем робіт, який виграв тендер, підписали торік у липні. У документі задекларували, що корпус повинні добудувати до 1 липня 2025 року, розповів Василь Ліщук.



"Ми вимагаємо максимум того, що можна вимагати. Те виконання не задовольняє нас абсолютно. Розірвати угоду – означає не увійти у ті терміни, на які ми розраховуємо. Це потягне організацію нового тендеру, а це усе час і кошти із міського бюджету", — сказав посадовець.



Зі слів заступника директора міського департаменту економічної політики Сергія Омельчука, реконструкція школи №13 відбувається в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком на умовах співфінансування, а це безповоротна позика у сумі 144 мільйони гривень.



Загальна кошторисна вартість проєкту — 198 мільйонів гривень. Міська рада компенсує 20%.



Що передбачає проєкт добудови школи



Проєкт реконструкції 13-ї школи передбачає добудову до існуючої будівлі школи спортивного залу, актового залу, їдальні, реконструкцію їдальні під майстерню і добудову 3-поверхової будівлі з підвальним поверхом (укриттям).



Які саме будівельні роботи на об’єкті тривають — представник забудовника відмовився коментувати Суспільному.



Як додав начальник управління капітального будівництва Луцька Василь Ліщук, наразі проведення повторного тендеру, у випадку невиконання підрядником домовленостей, міська рада не розглядає.

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