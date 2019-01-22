Добудова школи №13 у Луцьку може затягнутися: у чому причина
Сьогодні, 11:08
Добудова Луцької загальноосвітньої школи №13 може затягнутися через затримку освоєння грошей та нестачу працівників компанії-забудовника.
Договір із виконавцем робіт, який виграв тендер, підписали торік у липні. У документі задекларували, що корпус повинні добудувати до 1 липня 2025 року, розповів Суспільному начальник міського управління капітального будівництва Василь Ліщук.
"Ми вимагаємо максимум того, що можна вимагати. Те виконання не задовольняє нас абсолютно. Розірвати угоду – означає не увійти у ті терміни, на які ми розраховуємо. Це потягне організацію нового тендеру, а це усе час і кошти із міського бюджету", — сказав посадовець.
Зі слів заступника директора міського департаменту економічної політики Сергія Омельчука, реконструкція школи №13 відбувається в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком на умовах співфінансування, а це безповоротна позика у сумі 144 мільйони гривень.
Загальна кошторисна вартість проєкту — 198 мільйонів гривень. Міська рада компенсує 20%.
Що передбачає проєкт добудови школи
Проєкт реконструкції 13-ї школи передбачає добудову до існуючої будівлі школи спортивного залу, актового залу, їдальні, реконструкцію їдальні під майстерню і добудову 3-поверхової будівлі з підвальним поверхом (укриттям).
Які саме будівельні роботи на об’єкті тривають — представник забудовника відмовився коментувати Суспільному.
Як додав начальник управління капітального будівництва Луцька Василь Ліщук, наразі проведення повторного тендеру, у випадку невиконання підрядником домовленостей, міська рада не розглядає.
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Договір із виконавцем робіт, який виграв тендер, підписали торік у липні. У документі задекларували, що корпус повинні добудувати до 1 липня 2025 року, розповів Суспільному начальник міського управління капітального будівництва Василь Ліщук.
"Ми вимагаємо максимум того, що можна вимагати. Те виконання не задовольняє нас абсолютно. Розірвати угоду – означає не увійти у ті терміни, на які ми розраховуємо. Це потягне організацію нового тендеру, а це усе час і кошти із міського бюджету", — сказав посадовець.
Зі слів заступника директора міського департаменту економічної політики Сергія Омельчука, реконструкція школи №13 відбувається в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком на умовах співфінансування, а це безповоротна позика у сумі 144 мільйони гривень.
Загальна кошторисна вартість проєкту — 198 мільйонів гривень. Міська рада компенсує 20%.
Що передбачає проєкт добудови школи
Проєкт реконструкції 13-ї школи передбачає добудову до існуючої будівлі школи спортивного залу, актового залу, їдальні, реконструкцію їдальні під майстерню і добудову 3-поверхової будівлі з підвальним поверхом (укриттям).
Які саме будівельні роботи на об’єкті тривають — представник забудовника відмовився коментувати Суспільному.
Як додав начальник управління капітального будівництва Луцька Василь Ліщук, наразі проведення повторного тендеру, у випадку невиконання підрядником домовленостей, міська рада не розглядає.
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