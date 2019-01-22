Добудова школи №13 у Луцьку може затягнутися: у чому причина

Добудова школи №13 у Луцьку може затягнутися: у чому причина
Добудова Луцької загальноосвітньої школи №13 може затягнутися через затримку освоєння грошей та нестачу працівників компанії-забудовника.

Договір із виконавцем робіт, який виграв тендер, підписали торік у липні. У документі задекларували, що корпус повинні добудувати до 1 липня 2025 року, розповів Суспільному начальник міського управління капітального будівництва Василь Ліщук.

"Ми вимагаємо максимум того, що можна вимагати. Те виконання не задовольняє нас абсолютно. Розірвати угоду – означає не увійти у ті терміни, на які ми розраховуємо. Це потягне організацію нового тендеру, а це усе час і кошти із міського бюджету", — сказав посадовець.

Зі слів заступника директора міського департаменту економічної політики Сергія Омельчука, реконструкція школи №13 відбувається в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком на умовах співфінансування, а це безповоротна позика у сумі 144 мільйони гривень.

Загальна кошторисна вартість проєкту — 198 мільйонів гривень. Міська рада компенсує 20%.

Що передбачає проєкт добудови школи

Проєкт реконструкції 13-ї школи передбачає добудову до існуючої будівлі школи спортивного залу, актового залу, їдальні, реконструкцію їдальні під майстерню і добудову 3-поверхової будівлі з підвальним поверхом (укриттям).

Які саме будівельні роботи на об’єкті тривають — представник забудовника відмовився коментувати Суспільному.
Добудова школи №13 у Луцьку може затягнутися: у чому причина

Як додав начальник управління капітального будівництва Луцька Василь Ліщук, наразі проведення повторного тендеру, у випадку невиконання підрядником домовленостей, міська рада не розглядає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, школа, добудова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Покровськ: окупанти перебувають менш ніж за 3 кілометри від міста
Сьогодні, 11:51
Добудова школи №13 у Луцьку може затягнутися: у чому причина
Сьогодні, 11:08
Удар по Запоріжжю: 13 людей загинули, понад 100 - травмовані
Сьогодні, 10:49
Росіяни вночі запустили по Україні 70 дронів
Сьогодні, 10:15
Фонд держмайна виставив на приватизацію колишнє деревообробне підприємство на Волині
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
Батьки луцької школи №13 чекають на добудову закладу. ВІДЕО Батьки луцької школи №13 чекають на добудову закладу. ВІДЕО
22 січень, 2019, 17:17
Тендери не відбулися: підприємці не хочуть годувати учнів з Луцької громади Тендери не відбулися: підприємці не хочуть годувати учнів з Луцької громади
30 жовтень, 2024, 21:57
Останній шкільний вальс та сльози щастя: у луцькому ліцеї відсвяткували закінчення навчання. ВІДЕО Останній шкільний вальс та сльози щастя: у луцькому ліцеї відсвяткували закінчення навчання. ВІДЕО
31 травень, 2024, 21:57
У луцькій школі дитина зламала запʼястя: мама звинувачує вчителя фізкультури у недбалості У луцькій школі дитина зламала запʼястя: мама звинувачує вчителя фізкультури у недбалості
24 травень, 2024, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Покровськ: окупанти перебувають менш ніж за 3 кілометри від міста
Сьогодні, 11:51
 0
Добудова школи №13 у Луцьку може затягнутися: у чому причина
Сьогодні, 11:08
 0
Удар по Запоріжжю: 13 людей загинули, понад 100 - травмовані
Сьогодні, 10:49
 0
Росіяни вночі запустили по Україні 70 дронів
Сьогодні, 10:15
 0
Фонд держмайна виставив на приватизацію колишнє деревообробне підприємство на Волині
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8