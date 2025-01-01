Росіяни вночі запустили по Україні 70 дронів





Про це повідомили у Повітряних силах.



Ц" ніч на 9 січня 2025 року (із 19.30 7 січня) противник атакував 70-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф", – йдеться у повідомленні. Станом на 09.00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі ППО збила 46 із 70 запущених Росією дронів.Про це повідомили у Повітряних силах.Ц" ніч на 9 січня 2025 року (із 19.30 7 січня) противник атакував 70-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф", – йдеться у повідомленні. Станом на 09.00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).Через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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