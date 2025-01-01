Росіяни вночі запустили по Україні 70 дронів

Росіяни вночі запустили по Україні 70 дронів
Уночі ППО збила 46 із 70 запущених Росією дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Ц" ніч на 9 січня 2025 року (із 19.30 7 січня) противник атакував 70-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф", – йдеться у повідомленні. Станом на 09.00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни вночі запустили по Україні 70 дронів
Сьогодні, 10:15
Фонд держмайна виставив на приватизацію колишнє деревообробне підприємство на Волині
Сьогодні, 09:30
На фронті за добу відбулося 192 бої, - Генштаб
Сьогодні, 09:09
Луцька громада передала воїнам ЗСУ квадрокоптери, FPV-дрони, Starlink
Сьогодні, 08:25
У 2025 році збільшиться розмір деяких соцвиплат
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
На фронті за добу відбулося 192 бої, - Генштаб На фронті за добу відбулося 192 бої, - Генштаб
Сьогодні, 09:09
На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Анопко На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Анопко
08 січень, 17:00
На Рівненщині затримали командира зі 155 бригади, який пішов у СЗЧ сам і підбурив на це підлеглих На Рівненщині затримали командира зі 155 бригади, який пішов у СЗЧ сам і підбурив на це підлеглих
08 січень, 16:15
Нарощення військ Білорусі біля кордону: у ЦПД заявили, що загрози вторгнення немає Нарощення військ Білорусі біля кордону: у ЦПД заявили, що загрози вторгнення немає
08 січень, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни вночі запустили по Україні 70 дронів
Сьогодні, 10:15
 0
Фонд держмайна виставив на приватизацію колишнє деревообробне підприємство на Волині
Сьогодні, 09:30
 0
На фронті за добу відбулося 192 бої, - Генштаб
Сьогодні, 09:09
 0
Луцька громада передала воїнам ЗСУ квадрокоптери, FPV-дрони, Starlink
Сьогодні, 08:25
 0
У 2025 році збільшиться розмір деяких соцвиплат
Сьогодні, 07:31
 0
Медіа
відео
1/8