Фонд держмайна виставив на приватизацію колишнє деревообробне підприємство на Волині
Сьогодні, 09:30
Онлайн-аукціони в системі «Прозорро.Продажі» надають інвесторам можливість придбати унікальні об’єкти державної власності, недоступні на комерційному ринку. Прозорі умови торгів та електронний формат забезпечують рівні можливості для всіх учасників.
У місті Ківерці на Волині можна приватизувати колишнє деревообробне підприємство на вул. Степана Бандери, 4. Об’єкт вперше виставили на аукціон. До його складу входять:
• два деревообробних цехи;
• цех деревних плит;
• цех малоформатної фанери;
• цех перемотки двигунів;
• два цехи розпилювання;
• газорозподільний пункт тощо.
Також до складу лота входять різноманітні деревообробні верстати та інше обладнання.
Земельна ділянка, на якій розташоване підприємство, не продається. Вона є державною власністю і перебуває в управлінні Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Питання землекористування новий власник вирішуватиме самостійно.
Загальна площа об’єкта — майже 4320 м². Будівля має бетонний фундамент, цегляні стіни та залізобетонні перекриття.
Стартова ціна продажу лота — 1,6 млн грн. Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні — 21 січня 20:00. Онлайн-торги пройдуть 22 січня.
1. Оберіть лот, який вас цікавить.
2. Ознайомтеся з умовами продажу.
3. Зареєструйтеся на одному з майданчиків.
4. Подайте цінову пропозицію.
5. Візьміть участь в аукціоні.
6. Сплатіть вартість активу у разі перемоги.
Цю публікацію створено завдяки підтримці американського та британського народів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку (UKaid). Погляди та думки авторів, висловлені у цих публікаціях, не обов’язково відображають погляди USAID, уряду США, UKaid або уряду Сполученого Королівства.
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У місті Ківерці на Волині можна приватизувати колишнє деревообробне підприємство на вул. Степана Бандери, 4. Об’єкт вперше виставили на аукціон. До його складу входять:
• два деревообробних цехи;
• цех деревних плит;
• цех малоформатної фанери;
• цех перемотки двигунів;
• два цехи розпилювання;
• газорозподільний пункт тощо.
Також до складу лота входять різноманітні деревообробні верстати та інше обладнання.
Земельна ділянка, на якій розташоване підприємство, не продається. Вона є державною власністю і перебуває в управлінні Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Питання землекористування новий власник вирішуватиме самостійно.
Загальна площа об’єкта — майже 4320 м². Будівля має бетонний фундамент, цегляні стіни та залізобетонні перекриття.
Стартова ціна продажу лота — 1,6 млн грн. Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні — 21 січня 20:00. Онлайн-торги пройдуть 22 січня.
Як взяти участь в аукціоні «Прозорро.Продажі»
1. Оберіть лот, який вас цікавить.
2. Ознайомтеся з умовами продажу.
3. Зареєструйтеся на одному з майданчиків.
4. Подайте цінову пропозицію.
5. Візьміть участь в аукціоні.
6. Сплатіть вартість активу у разі перемоги.
Цю публікацію створено завдяки підтримці американського та британського народів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку (UKaid). Погляди та думки авторів, висловлені у цих публікаціях, не обов’язково відображають погляди USAID, уряду США, UKaid або уряду Сполученого Королівства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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