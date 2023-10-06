Фонд держмайна виставив на приватизацію колишнє деревообробне підприємство на Волині





У місті Ківерці на Волині можна приватизувати колишнє



• два деревообробних цехи;

• цех деревних плит;

• цех малоформатної фанери;

• цех перемотки двигунів;

• два цехи розпилювання;

• газорозподільний пункт тощо.



Також до складу лота входять різноманітні деревообробні верстати та інше обладнання.



Земельна ділянка, на якій розташоване підприємство, не продається. Вона є державною власністю і перебуває в управлінні Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Питання землекористування новий власник вирішуватиме самостійно.



Загальна площа об’єкта — майже 4320 м². Будівля має бетонний фундамент, цегляні стіни та залізобетонні перекриття.



Стартова ціна продажу лота — 1,6 млн грн. Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні — 21 січня 20:00. Онлайн-торги пройдуть 22 січня.



Як взяти участь в аукціоні «Прозорро.Продажі»

1. Оберіть лот, який вас цікавить.

2. Ознайомтеся з умовами продажу.

3. Зареєструйтеся на одному з майданчиків.

4. Подайте цінову пропозицію.

5. Візьміть участь в аукціоні.

6. Сплатіть вартість активу у разі перемоги.



Цю публікацію створено завдяки підтримці американського та британського народів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку (UKaid). Погляди та думки авторів, висловлені у цих публікаціях, не обов’язково відображають погляди USAID, уряду США, UKaid або уряду Сполученого Королівства.









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