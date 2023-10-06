Фонд держмайна виставив на приватизацію колишнє деревообробне підприємство на Волині

Фонд держмайна виставив на приватизацію колишнє деревообробне підприємство на Волині
Онлайн-аукціони в системі «Прозорро.Продажі» надають інвесторам можливість придбати унікальні об’єкти державної власності, недоступні на комерційному ринку. Прозорі умови торгів та електронний формат забезпечують рівні можливості для всіх учасників.

У місті Ківерці на Волині можна приватизувати колишнє деревообробне підприємство на вул. Степана Бандери, 4. Об’єкт вперше виставили на аукціон. До його складу входять:

• два деревообробних цехи;
• цех деревних плит;
• цех малоформатної фанери;
• цех перемотки двигунів;
• два цехи розпилювання;
• газорозподільний пункт тощо.

Також до складу лота входять різноманітні деревообробні верстати та інше обладнання.

Земельна ділянка, на якій розташоване підприємство, не продається. Вона є державною власністю і перебуває в управлінні Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Питання землекористування новий власник вирішуватиме самостійно.

Загальна площа об’єкта — майже 4320 м². Будівля має бетонний фундамент, цегляні стіни та залізобетонні перекриття.

Стартова ціна продажу лота — 1,6 млн грн. Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні — 21 січня 20:00. Онлайн-торги пройдуть 22 січня.

Як взяти участь в аукціоні «Прозорро.Продажі»


1. Оберіть лот, який вас цікавить.
2. Ознайомтеся з умовами продажу.
3. Зареєструйтеся на одному з майданчиків.
4. Подайте цінову пропозицію.
5. Візьміть участь в аукціоні.
6. Сплатіть вартість активу у разі перемоги.

Цю публікацію створено завдяки підтримці американського та британського народів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку (UKaid). Погляди та думки авторів, висловлені у цих публікаціях, не обов’язково відображають погляди USAID, уряду США, UKaid або уряду Сполученого Королівства.
Фонд держмайна виставив на приватизацію колишнє деревообробне підприємство на Волині




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Фонд держмайна, комерційна нерухомість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни вночі запустили по Україні 70 дронів
Сьогодні, 10:15
Фонд держмайна виставив на приватизацію колишнє деревообробне підприємство на Волині
Сьогодні, 09:30
На фронті за добу відбулося 192 бої, - Генштаб
Сьогодні, 09:09
Луцька громада передала воїнам ЗСУ квадрокоптери, FPV-дрони, Starlink
Сьогодні, 08:25
У 2025 році збільшиться розмір деяких соцвиплат
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
Фонд держмайна здає в оренду комплекс будівель під бізнес на Волині Фонд держмайна здає в оренду комплекс будівель під бізнес на Волині
03 січень, 12:06
Хто може стати новим власником «Волиньторфу» Хто може стати новим власником «Волиньторфу»
06 жовтень, 2023, 16:02
"Волиньторф" на продаж: що ще продає Фонд держмайна. ПЕРЕЛІК
03 жовтень, 2023, 04:04
Затримали ексзаступника керівника Фонду держмайна, який допомагав окупантам Затримали ексзаступника керівника Фонду держмайна, який допомагав окупантам
18 березень, 2022, 16:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни вночі запустили по Україні 70 дронів
Сьогодні, 10:15
 0
Фонд держмайна виставив на приватизацію колишнє деревообробне підприємство на Волині
Сьогодні, 09:30
 0
На фронті за добу відбулося 192 бої, - Генштаб
Сьогодні, 09:09
 0
Луцька громада передала воїнам ЗСУ квадрокоптери, FPV-дрони, Starlink
Сьогодні, 08:25
 0
У 2025 році збільшиться розмір деяких соцвиплат
Сьогодні, 07:31
 0
Медіа
відео
1/8