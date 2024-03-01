Луцька громада передала воїнам ЗСУ квадрокоптери, FPV-дрони, Starlink





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Так, очільник Луцької громади розповів, що воїни отримали за минулий тиждень.



РЕБ Delta-TEC Loli X6 + маска від випромінювання РЕБ з тканини Фарадея та магнітні бази з проводом 5 м

DJI Mavic 3PRO – 2 штуки

DJI Mavic 3T – 3 штуки

FPV дрони — 25 штук

EcoFlow

Starlink

Ноутбук Acer Nitro V15-41 — 12 штук

Панель відображення інформації Romsat — 15 штук

Приймачі Airspy R2 SDR — 3 штуки

Скануючий приймач Uniden SDS-200 — 3 штуки

Комплект керування живленням та піротехнічні пульти Spypoint CH2000 — 22 комплекти



Допомогу отримали воїни 33 ОМБр, 38 ОБрМП, 100 ОМБр, 394 окремий батальйон охорони та обслуговування, в/ч А3449.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада вчергове долучилася до підтримки воїнів Сил оборони України. Захисники отримали необхідні квадрокоптери та багато іншого.Про це повідомив Луцький міський головаТак, очільник Луцької громади розповів, що воїни отримали за минулий тиждень.РЕБ Delta-TEC Loli X6 + маска від випромінювання РЕБ з тканини Фарадея та магнітні бази з проводом 5 мDJI Mavic 3PRO – 2 штукиDJI Mavic 3T – 3 штукиFPV дрони — 25 штукEcoFlowStarlinkНоутбук Acer Nitro V15-41 — 12 штукПанель відображення інформації Romsat — 15 штукПриймачі Airspy R2 SDR — 3 штукиСкануючий приймач Uniden SDS-200 — 3 штукиКомплект керування живленням та піротехнічні пульти Spypoint CH2000 — 22 комплектиДопомогу отримали воїни 33 ОМБр, 38 ОБрМП, 100 ОМБр, 394 окремий батальйон охорони та обслуговування, в/ч А3449.

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