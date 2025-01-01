На війні загинув переможець шоу «Танцюють всі»
Сьогодні, 05:28
Захищаючи Україну від загарбників, на фронті загинув відомий 30-річний український танцівник та режисер-постановник різноманітних шоу Володимир Раков.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram колеги артиста, хореографині Олени Головань.
На сторінці Олени повідомляється, що Володимир загинув 6 січня.
"Вічна памʼять Герою, Раков Володимир Миколайович. 24.11.1994-06.01.2025. Цей світ залишають найкращі", - написала Головань.
На фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі"
Зазначимо, що танцівник вступив до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення. Наразі невідомо, у якій бригаді військовий служив та на якому напрямку виконував бойові завдання.
Після того, як Раков пішов на війну, він вирішив видалити всі свої акаунти у соцмережах.
Біографія Володимира Ракова
Володимир народився у 1995 році в Криму, місті Євпаторія. Він виростав разом зі старшим братом в родині, де мати працювала кухарем, а батько був будівельником.
У підлітковому віці хлопець зацікавився акробатичним рок-н-ролом. Цей стиль танців вимагав високого рівня фізичної підготовки, тому Володимиру довелося активно працювати над розвитком своїх фізичних можливостей.
На фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі".
Незабаром він вирішив спробувати себе в інших стилях і приєднався до шоу-балету. Він витрачав багато годин у тренажерних залах, щоб удосконалити свою техніку і фізичну форму.
У 2008 році на телеканалі СТБ вийшло танцювальне шоу "Танцюють всі", яке привернуло увагу Ракова. Хоча він був занадто юний, щоб брати участь у проєкті, він захоплено спостерігав за виступами учасників, мріючи, що одного дня також з'явиться на сцені.
Мрія майбутньої зірки здійснилася у 2013 році, коли він став учасником шоу і, зрештою, переміг у ньому.
Після перемоги Володимир продовжив займатися танцями, брав участь у конкурсах і був актором у театрі Василя Козаря "Kozar Dance Theatre".
Хореографа також запрошували для зйомок у кліпах відомих українських артистів. В його портфоліо є танці в музичних відео Віталія Козловського, NK, Ольги Романової, Злати Огнєвіч, гурту "Время и Стекло" та інших.
Раніше ми писали, що на війні загинув український письменник та кіносценарист Мирослав Герасимович.
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Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram колеги артиста, хореографині Олени Головань.
На сторінці Олени повідомляється, що Володимир загинув 6 січня.
"Вічна памʼять Герою, Раков Володимир Миколайович. 24.11.1994-06.01.2025. Цей світ залишають найкращі", - написала Головань.
На фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі"
Зазначимо, що танцівник вступив до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення. Наразі невідомо, у якій бригаді військовий служив та на якому напрямку виконував бойові завдання.
Після того, як Раков пішов на війну, він вирішив видалити всі свої акаунти у соцмережах.
Біографія Володимира Ракова
Володимир народився у 1995 році в Криму, місті Євпаторія. Він виростав разом зі старшим братом в родині, де мати працювала кухарем, а батько був будівельником.
У підлітковому віці хлопець зацікавився акробатичним рок-н-ролом. Цей стиль танців вимагав високого рівня фізичної підготовки, тому Володимиру довелося активно працювати над розвитком своїх фізичних можливостей.
На фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі".
Незабаром він вирішив спробувати себе в інших стилях і приєднався до шоу-балету. Він витрачав багато годин у тренажерних залах, щоб удосконалити свою техніку і фізичну форму.
У 2008 році на телеканалі СТБ вийшло танцювальне шоу "Танцюють всі", яке привернуло увагу Ракова. Хоча він був занадто юний, щоб брати участь у проєкті, він захоплено спостерігав за виступами учасників, мріючи, що одного дня також з'явиться на сцені.
Мрія майбутньої зірки здійснилася у 2013 році, коли він став учасником шоу і, зрештою, переміг у ньому.
Після перемоги Володимир продовжив займатися танцями, брав участь у конкурсах і був актором у театрі Василя Козаря "Kozar Dance Theatre".
Хореографа також запрошували для зйомок у кліпах відомих українських артистів. В його портфоліо є танці в музичних відео Віталія Козловського, NK, Ольги Романової, Злати Огнєвіч, гурту "Время и Стекло" та інших.
Раніше ми писали, що на війні загинув український письменник та кіносценарист Мирослав Герасимович.
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