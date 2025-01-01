На війні загинув переможець шоу «Танцюють всі»

Володимир Раков.



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На сторінці Олени повідомляється, що Володимир загинув 6 січня.



"Вічна памʼять Герою, Раков Володимир Миколайович. 24.11.1994-06.01.2025. Цей світ залишають найкращі", - написала Головань.



На фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі"



Зазначимо, що танцівник вступив до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення. Наразі невідомо, у якій бригаді військовий служив та на якому напрямку виконував бойові завдання.



Після того, як Раков пішов на війну, він вирішив видалити всі свої акаунти у соцмережах.



Біографія Володимира Ракова

Володимир народився у 1995 році в Криму, місті Євпаторія. Він виростав разом зі старшим братом в родині, де мати працювала кухарем, а батько був будівельником.



У підлітковому віці хлопець зацікавився акробатичним рок-н-ролом. Цей стиль танців вимагав високого рівня фізичної підготовки, тому Володимиру довелося активно працювати над розвитком своїх фізичних можливостей.



На фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі".



Незабаром він вирішив спробувати себе в інших стилях і приєднався до шоу-балету. Він витрачав багато годин у тренажерних залах, щоб удосконалити свою техніку і фізичну форму.



У 2008 році на телеканалі СТБ вийшло танцювальне шоу "Танцюють всі", яке привернуло увагу Ракова. Хоча він був занадто юний, щоб брати участь у проєкті, він захоплено спостерігав за виступами учасників, мріючи, що одного дня також з'явиться на сцені.



Мрія майбутньої зірки здійснилася у 2013 році, коли він став учасником шоу і, зрештою, переміг у ньому.



Після перемоги Володимир продовжив займатися танцями, брав участь у конкурсах і був актором у театрі Василя Козаря "Kozar Dance Theatre".



Хореографа також запрошували для зйомок у кліпах відомих українських артистів. В його портфоліо є танці в музичних відео Віталія Козловського, NK, Ольги Романової, Злати Огнєвіч, гурту "Время и Стекло" та інших.



Раніше ми писали, що на війні загинув український письменник та кіносценарист Мирослав Герасимович.

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