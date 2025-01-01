На війні загинув переможець шоу «Танцюють всі»

На війні загинув переможець шоу «Танцюють всі»
Захищаючи Україну від загарбників, на фронті загинув відомий 30-річний український танцівник та режисер-постановник різноманітних шоу Володимир Раков.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram колеги артиста, хореографині Олени Головань.

На сторінці Олени повідомляється, що Володимир загинув 6 січня.

"Вічна памʼять Герою, Раков Володимир Миколайович. 24.11.1994-06.01.2025. Цей світ залишають найкращі", - написала Головань.

На фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі"

Зазначимо, що танцівник вступив до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення. Наразі невідомо, у якій бригаді військовий служив та на якому напрямку виконував бойові завдання.

Після того, як Раков пішов на війну, він вирішив видалити всі свої акаунти у соцмережах.

Біографія Володимира Ракова
Володимир народився у 1995 році в Криму, місті Євпаторія. Він виростав разом зі старшим братом в родині, де мати працювала кухарем, а батько був будівельником.

У підлітковому віці хлопець зацікавився акробатичним рок-н-ролом. Цей стиль танців вимагав високого рівня фізичної підготовки, тому Володимиру довелося активно працювати над розвитком своїх фізичних можливостей.

На фронті загинув переможець шоу "Танцюють всі".

Незабаром він вирішив спробувати себе в інших стилях і приєднався до шоу-балету. Він витрачав багато годин у тренажерних залах, щоб удосконалити свою техніку і фізичну форму.

У 2008 році на телеканалі СТБ вийшло танцювальне шоу "Танцюють всі", яке привернуло увагу Ракова. Хоча він був занадто юний, щоб брати участь у проєкті, він захоплено спостерігав за виступами учасників, мріючи, що одного дня також з'явиться на сцені.

Мрія майбутньої зірки здійснилася у 2013 році, коли він став учасником шоу і, зрештою, переміг у ньому.

Після перемоги Володимир продовжив займатися танцями, брав участь у конкурсах і був актором у театрі Василя Козаря "Kozar Dance Theatre".

Хореографа також запрошували для зйомок у кліпах відомих українських артистів. В його портфоліо є танці в музичних відео Віталія Козловського, NK, Ольги Романової, Злати Огнєвіч, гурту "Время и Стекло" та інших.

Раніше ми писали, що на війні загинув український письменник та кіносценарист Мирослав Герасимович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, шоу, телебачення, "Танцюють всі"
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув переможець шоу «Танцюють всі»
Сьогодні, 05:28
В «Армія+» спростили подання рапортів
Сьогодні, 03:41
Майно луцького автозаводу піде з молотка. ФОТО
Сьогодні, 01:15
9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні змінили порядок обчислення доходу для нарахування субсидій
08 січень, 23:19
Схожі новини
В «Армія+» спростили подання рапортів В «Армія+» спростили подання рапортів
Сьогодні, 03:41
В Україні змінили порядок обчислення доходу для нарахування субсидій В Україні змінили порядок обчислення доходу для нарахування субсидій
08 січень, 23:19
На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Анопко На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Анопко
08 січень, 17:00
На Рівненщині затримали командира зі 155 бригади, який пішов у СЗЧ сам і підбурив на це підлеглих На Рівненщині затримали командира зі 155 бригади, який пішов у СЗЧ сам і підбурив на це підлеглих
08 січень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні загинув переможець шоу «Танцюють всі»
Сьогодні, 05:28
 0
В «Армія+» спростили подання рапортів
Сьогодні, 03:41
 0
Майно луцького автозаводу піде з молотка. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні змінили порядок обчислення доходу для нарахування субсидій
08 січень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8