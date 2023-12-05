Майно луцького автозаводу піде з молотка. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Рухоме майно банкрута – дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №1» публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» – продають з аукціону.
Цього разу з молотка хочуть реалізувати різноманітне обладнання заводу, як-от верстати, кондиціонери та іншу техніку. Торги тривають на сайті prozorro.sale. Їх оголосив арбітражний керуючий Валерій Григор'єв, - пише ІА "Волинські новини".
Ідеться про два аукціони, де як лоти виставлено:
- рухоме майно у складі 62 одиниць, як-от верстати, гідравлічний прес, компресорна станція, фільтрувальні модулі, зварювальні напівавтомати, стелажне обладнання;
стартова ціна – 599 000 гривень;
- рухоме майно в складі 93 одиниць: будиночок для охорони, кондиціонери, відеокамери, крани, курилки, огородження, пожежні щити тощо;
стартова ціна – 1 049 000 гривень.
Перераховне майно розташоване на території автозаводу в Луцьку на вулиці Рівненській, 42. Обладнання переважно перебуває в незадовільному стані й потребує або ремонту, або заміни.
Нагадаємо, луцький автозавод було визнано банкрутом. Майно заводу продадуть на аукціоні, а виручені кошти роздадуть кредиторам у порядку черговості та пропорційно сумі вимог.
Справу про банкрутство луцького автозавод порушили в жовтні 2022 року за заявою приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан-Моторс».
Цікаво, що всі кредитори прямо чи опосередковано належать або Петру Порошенку, або його бізнес-партнерам, як-от Олегу Гладковському.
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Цього разу з молотка хочуть реалізувати різноманітне обладнання заводу, як-от верстати, кондиціонери та іншу техніку. Торги тривають на сайті prozorro.sale. Їх оголосив арбітражний керуючий Валерій Григор'єв, - пише ІА "Волинські новини".
Ідеться про два аукціони, де як лоти виставлено:
- рухоме майно у складі 62 одиниць, як-от верстати, гідравлічний прес, компресорна станція, фільтрувальні модулі, зварювальні напівавтомати, стелажне обладнання;
стартова ціна – 599 000 гривень;
- рухоме майно в складі 93 одиниць: будиночок для охорони, кондиціонери, відеокамери, крани, курилки, огородження, пожежні щити тощо;
стартова ціна – 1 049 000 гривень.
Перераховне майно розташоване на території автозаводу в Луцьку на вулиці Рівненській, 42. Обладнання переважно перебуває в незадовільному стані й потребує або ремонту, або заміни.
Нагадаємо, луцький автозавод було визнано банкрутом. Майно заводу продадуть на аукціоні, а виручені кошти роздадуть кредиторам у порядку черговості та пропорційно сумі вимог.
Справу про банкрутство луцького автозавод порушили в жовтні 2022 року за заявою приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан-Моторс».
Цікаво, що всі кредитори прямо чи опосередковано належать або Петру Порошенку, або його бізнес-партнерам, як-от Олегу Гладковському.
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