Майно луцького автозаводу піде з молотка. ФОТО





Цього разу з молотка хочуть реалізувати різноманітне обладнання заводу, як-от верстати, кондиціонери та іншу техніку. Торги тривають на сайті prozorro.sale. Їх оголосив арбітражний керуючий Валерій Григор'єв, - пише



Ідеться про два аукціони, де як лоти виставлено:



- рухоме майно у складі 62 одиниць, як-от верстати, гідравлічний прес, компресорна станція, фільтрувальні модулі, зварювальні напівавтомати, стелажне обладнання;



стартова ціна – 599 000 гривень;



- рухоме майно в складі 93 одиниць: будиночок для охорони, кондиціонери, відеокамери, крани, курилки, огородження, пожежні щити тощо;



стартова ціна – 1 049 000 гривень.



Перераховне майно розташоване на території автозаводу в Луцьку на вулиці Рівненській, 42. Обладнання переважно перебуває в незадовільному стані й потребує або ремонту, або заміни.



Нагадаємо, луцький автозавод було визнано банкрутом. Майно заводу продадуть на аукціоні, а виручені кошти роздадуть кредиторам у порядку черговості та пропорційно сумі вимог.



Справу про банкрутство луцького автозавод порушили в жовтні 2022 року за заявою приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан-Моторс».



Цікаво, що всі кредитори прямо чи опосередковано належать або Петру Порошенку, або його бізнес-партнерам, як-от Олегу Гладковському.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рухоме майно банкрута – дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №1» публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» – продають з аукціону.Цього разу з молотка хочуть реалізувати різноманітне обладнання заводу, як-от верстати, кондиціонери та іншу техніку. Торги тривають на сайті prozorro.sale. Їх оголосив арбітражний керуючий, - пише ІА "Волинські новини" Ідеться про два аукціони, де як лоти виставлено:- рухоме майно у складі 62 одиниць, як-от верстати, гідравлічний прес, компресорна станція, фільтрувальні модулі, зварювальні напівавтомати, стелажне обладнання;стартова ціна – 599 000 гривень;- рухоме майно в складі 93 одиниць: будиночок для охорони, кондиціонери, відеокамери, крани, курилки, огородження, пожежні щити тощо;стартова ціна – 1 049 000 гривень.Перераховне майно розташоване на території автозаводу в Луцьку на вулиці Рівненській, 42. Обладнання переважно перебуває в незадовільному стані й потребує або ремонту, або заміни.Нагадаємо, луцький автозавод було визнано банкрутом. Майно заводу продадуть на аукціоні, а виручені кошти роздадуть кредиторам у порядку черговості та пропорційно сумі вимог.Справу про банкрутство луцького автозавод порушили в жовтні 2022 року за заявою приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан-Моторс».Цікаво, що всі кредитори прямо чи опосередковано належать або Петру Порошенку, або його бізнес-партнерам, як-от Олегу Гладковському.

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