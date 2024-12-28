9 січня на Волині: гортаючи календар

9 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у колишнього голови Волинської облради Василя Дмитрука.


Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий, бажаємо миру, здоров’я, злагоди й достатку.

9 січня 1992 року був утворений Старовижівський районний народний краєзнавчий музей.

Сьогодні - Міжнародний день хореографа.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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