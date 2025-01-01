В Україні змінили порядок обчислення доходу для нарахування субсидій

В Україні змінили порядок обчислення доходу для нарахування субсидій
До порядку обчислення доходу для нарахування субсидів внесли певні зміни.

Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Кабінет Міністрів України 20 грудня 2024 року ухвалив постанову № 1467, якою змінено пункт 4 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”.

Після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України 24 грудня 2024 року при обчисленні доходу домогосподарства, з урахуванням якого, зокрема, визначається право на житлову субсидію та пільгу та обчислюється їх розмір, враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.

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Теги: Волинь, Україна, війна, субсидії, ПФУ
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