Луцькі комунальники отримали від USAID дві вантажівки, теплообмінники і насоси. ФОТО

В рамках меморандуму про співпрацю, укладеного між Агентством США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна) та ДКП «Луцьктепло», підприємство продовжує отримувати міжнародну технічну допомогу від американського народу.Про це повідомили у комунальному підприємстві.Так, нещодавно підприємство отримало 2 одиниці автотехніки – самоскид та самоскид із маніпулятором на суму 6 млн грн, а також теплообмінники та насосне обладнання на суму 4,3 млн грн та 7,4 млн грн відповідно.Отримані 15 теплообмінників данського виробника Danfoss різної потужності та 25 насосів німецької компанії Wilo дозволять здійснити модернізацію потужностей, що беруть участь у приготуванні гарячої води. Зокрема, заміну існуючих кожухотрубних теплообмінників на нові пластинчасті, а також застарілих насосних агрегатів заплановано виконати на 12 центральних теплових пунктах та 5 котельнях. Це дозволить не лише покращити якість надання послуг з постачання гарячої води споживачам, але й зменшити споживання електроенергії та втрати тепла.Актуальність заміни самоскидів годі оцінити: нові самоскиди JAC 2024 року випуску стануть на заміну самоскидів ГАЗ 3507 1992 року із вантажопідйомністю 4 т і витратою палива 42 л газу/100 км, та ЗІЛ 4502 1989 року випуску із вантажопідйомністю 6 т і витратою палива 42 л газу/100 км відповідно. Нові самоскиди вантажопідйомністю 8 т із витратою палива 15 л дизпалива на 100 км є не лише більш економічними, але й більш надійними в експлуатації.Наявність маніпулятора на одному із самоскидів дозволить здійснювати навантаження / розвантаження товаро-матеріальних цінностей без додаткового залучення автокрану, як це зазвичай практикується.Окрім того, впродовж 2024 року ДКП «Луцьктепло» отримало від USAID:- когенераційну установку вартістю 19,6 млн грн, вже введену в експлуатацію на одній з котелень,- попередньо-ізольовані труби з необхідними комплектуючими для реконструкції теплової мережі на просп. Волі на суму 5,75 млн грн,- 172 одиниці запірної арматури різного діаметру на суму 2,9 млн грн,- 4,6 км сталевих трубопроводів різного діаметру на суму 1,9 млн грн,- 300 т кам’яної солі та 10 т таблетованої солі для очистки мережевої води на суму 1,35 млн грн.Загальна сума наданої підприємству впродовж року допомоги оцінюється в 49,2 млн грн.Надання матеріальних цінностей здійснюється в рамках USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Виконавець Проєкту – Тетра Тех.Цілі USAID Проєкту енергетичної безпеки узгоджуються з цілями Уряду США щодо забезпечення більшого захисту України від загроз корупції та російської агресії, а також зміцнення потенціалу та готовності України до самодостатності шляхом реформи енергетичного сектору та розвитку конкурентоспроможності галузі.