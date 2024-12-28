Луцькі комунальники отримали від USAID дві вантажівки, теплообмінники і насоси. ФОТО

Луцькі комунальники отримали від USAID дві вантажівки, теплообмінники і насоси. ФОТО
В рамках меморандуму про співпрацю, укладеного між Агентством США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна) та ДКП «Луцьктепло», підприємство продовжує отримувати міжнародну технічну допомогу від американського народу.

Про це повідомили у комунальному підприємстві.

Так, нещодавно підприємство отримало 2 одиниці автотехніки – самоскид та самоскид із маніпулятором на суму 6 млн грн, а також теплообмінники та насосне обладнання на суму 4,3 млн грн та 7,4 млн грн відповідно.
Луцькі комунальники отримали від USAID дві вантажівки, теплообмінники і насоси. ФОТО


Отримані 15 теплообмінників данського виробника Danfoss різної потужності та 25 насосів німецької компанії Wilo дозволять здійснити модернізацію потужностей, що беруть участь у приготуванні гарячої води. Зокрема, заміну існуючих кожухотрубних теплообмінників на нові пластинчасті, а також застарілих насосних агрегатів заплановано виконати на 12 центральних теплових пунктах та 5 котельнях. Це дозволить не лише покращити якість надання послуг з постачання гарячої води споживачам, але й зменшити споживання електроенергії та втрати тепла.
Луцькі комунальники отримали від USAID дві вантажівки, теплообмінники і насоси. ФОТО

Актуальність заміни самоскидів годі оцінити: нові самоскиди JAC 2024 року випуску стануть на заміну самоскидів ГАЗ 3507 1992 року із вантажопідйомністю 4 т і витратою палива 42 л газу/100 км, та ЗІЛ 4502 1989 року випуску із вантажопідйомністю 6 т і витратою палива 42 л газу/100 км відповідно. Нові самоскиди вантажопідйомністю 8 т із витратою палива 15 л дизпалива на 100 км є не лише більш економічними, але й більш надійними в експлуатації.
Луцькі комунальники отримали від USAID дві вантажівки, теплообмінники і насоси. ФОТО

Наявність маніпулятора на одному із самоскидів дозволить здійснювати навантаження / розвантаження товаро-матеріальних цінностей без додаткового залучення автокрану, як це зазвичай практикується.

Окрім того, впродовж 2024 року ДКП «Луцьктепло» отримало від USAID:
- когенераційну установку вартістю 19,6 млн грн, вже введену в експлуатацію на одній з котелень,
- попередньо-ізольовані труби з необхідними комплектуючими для реконструкції теплової мережі на просп. Волі на суму 5,75 млн грн,
- 172 одиниці запірної арматури різного діаметру на суму 2,9 млн грн,
- 4,6 км сталевих трубопроводів різного діаметру на суму 1,9 млн грн,
- 300 т кам’яної солі та 10 т таблетованої солі для очистки мережевої води на суму 1,35 млн грн.

Загальна сума наданої підприємству впродовж року допомоги оцінюється в 49,2 млн грн.

Надання матеріальних цінностей здійснюється в рамках USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Виконавець Проєкту – Тетра Тех.

Цілі USAID Проєкту енергетичної безпеки узгоджуються з цілями Уряду США щодо забезпечення більшого захисту України від загроз корупції та російської агресії, а також зміцнення потенціалу та готовності України до самодостатності шляхом реформи енергетичного сектору та розвитку конкурентоспроможності галузі.


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Теги: Волинь, Луцьк, допомога, проєкт
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