Понад 4 мільйони переглядів: відео колядки сестер із Волині завірусилося в мережі

Юлія та Анна Акієви співають із самого дитинства. Нині дівчата навчаються у Львівському музичному фаховому коледжі на хорових диригентів.



Про свою популярність у соціальній мережі TikTok сестри розповіли



"Ми так, як завжди ходили колядувати в себе в селі та в Володимирі. Зайшовши до однієї родини, ми побачили, що нас знімають. Вони сказали, що поділяться цим відео з друзями в інтернеті, щоб розказати, як колядують саме на Волині. Через деякий час ми вже завірусились в ТікТоці", — каже Анна Акієва.



З дитинства дівчата відвідували музичну школу. Юлія грала на скрипці, Анна на фортепіано. Обоє ходили на хор. Саме там, розповідають, їхня вчителька помітила їхній талант.



"Вона навчила нас співати у два голоси. У мене трошки нижчий тембр і я співаю нижнім голосом. Це називається альт. Сопрано — це вищий голос. Але взагалі ми є двоє — сопрано. Просто я – меццо-сопрано, а Юля просто сопрано. Після першого виступу нам аплодували стоячи", — говорить Анна Акієва.



"В церкву ми ходили з маленького завжди, або з бабусею, з дідусем, або з мамою, кожне свято. І спершу ми ходили суто в церкву та ці церковні наспіви, вони в нас просто були на слуху. Нині самі співаємо", — кажуть сестри.



Колядку, яка зробила дівчат популярними в інтернеті, дівчата знали ще з 2023 року, але торік її не співали. Кажуть, що вона набула популярності не лише через те, що в ній прославляють Бога, а ще й дякують захисникам.



"У мене є дуже багато друзів і всі до мене дзвонять. Всі говорять, що ми бачили твоїх внуків. Дуже задоволена ними. Вони гарно співають", — говорить бабуся дівчат Галина Акієва.



Зі слів Анни та Юлії, після того, як відео з ними завірусилося в інтернеті, отримують безліч повідомлень від знайомих і незнайомих людей. Усі їм дякують за різдвяно-новорічний настрій та колядку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 мільйони 300 тисяч переглядів набрало відео, де двоє 19 річних сестер із села Хобултова на Волині колядують.таспівають із самого дитинства. Нині дівчата навчаються у Львівському музичному фаховому коледжі на хорових диригентів.Про свою популярність у соціальній мережі TikTok сестри розповіли Суспільному. "Ми так, як завжди ходили колядувати в себе в селі та в Володимирі. Зайшовши до однієї родини, ми побачили, що нас знімають. Вони сказали, що поділяться цим відео з друзями в інтернеті, щоб розказати, як колядують саме на Волині. Через деякий час ми вже завірусились в ТікТоці", — каже Анна Акієва.З дитинства дівчата відвідували музичну школу. Юлія грала на скрипці, Анна на фортепіано. Обоє ходили на хор. Саме там, розповідають, їхня вчителька помітила їхній талант."Вона навчила нас співати у два голоси. У мене трошки нижчий тембр і я співаю нижнім голосом. Це називається альт. Сопрано — це вищий голос. Але взагалі ми є двоє — сопрано. Просто я – меццо-сопрано, а Юля просто сопрано. Після першого виступу нам аплодували стоячи", — говорить Анна Акієва."В церкву ми ходили з маленького завжди, або з бабусею, з дідусем, або з мамою, кожне свято. І спершу ми ходили суто в церкву та ці церковні наспіви, вони в нас просто були на слуху. Нині самі співаємо", — кажуть сестри.Колядку, яка зробила дівчат популярними в інтернеті, дівчата знали ще з 2023 року, але торік її не співали. Кажуть, що вона набула популярності не лише через те, що в ній прославляють Бога, а ще й дякують захисникам."У мене є дуже багато друзів і всі до мене дзвонять. Всі говорять, що ми бачили твоїх внуків. Дуже задоволена ними. Вони гарно співають", — говорить бабуся дівчат Галина Акієва.Зі слів Анни та Юлії, після того, як відео з ними завірусилося в інтернеті, отримують безліч повідомлень від знайомих і незнайомих людей. Усі їм дякують за різдвяно-новорічний настрій та колядку.

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