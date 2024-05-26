Загинуло 13 людей: росіяни обстріляли Запоріжжя КАБами. ФОТО





У Запоріжжі заверились пошуково-рятувальні роботи після удару рф, кількість постраждалих зросла до 33, передає



"Запоріжжя. Пошуково-рятувальні роботи завершені. 13 людей загинули, 33 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.



У МВС нагадали, що російська армія завдала 2 удари (ФАБ-500 з УМПК) по місту.



Поліція врятувала 5 людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після двох ударів ФАБ-500 по Запоріжжю загинуло 13 людей, 33 отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи завершено, поліція врятувала 5 осіб.У Запоріжжі заверились пошуково-рятувальні роботи після удару рф, кількість постраждалих зросла до 33, передає УНН із посиланням на МВС."Запоріжжя. Пошуково-рятувальні роботи завершені. 13 людей загинули, 33 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.У МВС нагадали, що російська армія завдала 2 удари (ФАБ-500 з УМПК) по місту.Поліція врятувала 5 людей.

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