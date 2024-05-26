Загинуло 13 людей: росіяни обстріляли Запоріжжя КАБами. ФОТО

Загинуло 13 людей: росіяни обстріляли Запоріжжя КАБами. ФОТО
Після двох ударів ФАБ-500 по Запоріжжю загинуло 13 людей, 33 отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи завершено, поліція врятувала 5 осіб.

У Запоріжжі заверились пошуково-рятувальні роботи після удару рф, кількість постраждалих зросла до 33, передає УНН із посиланням на МВС.

"Запоріжжя. Пошуково-рятувальні роботи завершені. 13 людей загинули, 33 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що російська армія завдала 2 удари (ФАБ-500 з УМПК) по місту.

Поліція врятувала 5 людей.


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Теги: Україна, Запоріжжя, росія, обстріл, КАБ, загибель
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