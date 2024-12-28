Волинянка хотіла заробити в Інтернеті і втратила 123 тисячі гривень
Сьогодні, 20:35
Шахраї ошукали жительку Волинської області під приводом заробітку в Інтернеті.
Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
До Камінь-Каширського РВП звернулась 42-річна жителька району, яка повідомила, що натрапила в мобільному застосунку "Viber" на оголошення про спосіб заробітку в інтернеті. Пізніше, спілкуючись вже в додатку «Телеграм», їй пропонували пересилати гроші з картки та заробляти в рази більше (зростання за рахунок відсотків).
Довірлива заявниця виконала всі вказівки. Коли ж прийшов час для повертати гроші в обіцяному розмірі, то шахраї просили внести ще одну суму для виведення грошей. Лише тоді вона зрозуміла, що це шахраї.
Внаслідок «заробітку онлайн» заявниця переказала з власної картки декількома платежами грошові кошти на загальну суму 123 000 грн.
Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України. Поліцейські проводять слідчі дії, з метою встановлення зловмисників.
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Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
До Камінь-Каширського РВП звернулась 42-річна жителька району, яка повідомила, що натрапила в мобільному застосунку "Viber" на оголошення про спосіб заробітку в інтернеті. Пізніше, спілкуючись вже в додатку «Телеграм», їй пропонували пересилати гроші з картки та заробляти в рази більше (зростання за рахунок відсотків).
Довірлива заявниця виконала всі вказівки. Коли ж прийшов час для повертати гроші в обіцяному розмірі, то шахраї просили внести ще одну суму для виведення грошей. Лише тоді вона зрозуміла, що це шахраї.
Внаслідок «заробітку онлайн» заявниця переказала з власної картки декількома платежами грошові кошти на загальну суму 123 000 грн.
Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України. Поліцейські проводять слідчі дії, з метою встановлення зловмисників.
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