Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. На дорогах вночі та в першій половині дня ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. На дорогах вночі та в першій половині дня ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 9 січня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. На дорогах вночі та в першій половині дня ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. На дорогах вночі та в першій половині дня ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.
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