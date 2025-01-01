Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. На дорогах вночі та в першій половині дня ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. На дорогах вночі та в першій половині дня ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.