Синоптики зафіксували у Луцьку перший цього року температурний рекорд

Синоптики зафіксували у Луцьку перший цього року температурний рекорд
7 січня у Луцьку зафіксували перший у 2025 році температурний рекорд.

Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

"Рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.

За даними спостережень метеостанції, 7 січня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +8,4°﻿С", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1999 році і становило +8,1°﻿С.

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Теги: Волинь, рекорд, погода
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