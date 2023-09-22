Синоптики зафіксували у Луцьку перший цього року температурний рекорд
Сьогодні, 18:03
7 січня у Луцьку зафіксували перший у 2025 році температурний рекорд.
Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі.
"Рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.
За даними спостережень метеостанції, 7 січня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +8,4°С", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1999 році і становило +8,1°С.
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Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі.
"Рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.
За даними спостережень метеостанції, 7 січня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +8,4°С", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1999 році і становило +8,1°С.
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