Синоптики зафіксували у Луцьку перший цього року температурний рекорд





Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі.



"Рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.



За даними спостережень метеостанції, 7 січня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +8,4°﻿С", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1999 році і становило +8,1°﻿С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 січня у Луцьку зафіксували перший у 2025 році температурний рекорд.Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі."Рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.За даними спостережень метеостанції, 7 січня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +8,4°﻿С", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1999 році і становило +8,1°﻿С.

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