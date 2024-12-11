Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування





У компанії Jobsi International, створили для вас



• Дійсний закордонний паспорт



Переконайтеся, що він дійсний мінімум 6 місяців від дати планованого в’їзду.



• Віза або біометричний паспорт



Якщо маєте біометричний паспорт, можна працювати до 90 днів. Якщо плануєте довший термін — необхідно отримати візу (зазвичай типу D05A).



• Запрошення на роботу



Це офіційний документ від роботодавця, який підтверджує вашу вакансію.



• PESEL (ідентифікаційний номер у Польщі)



Необхідний для відкриття рахунку в банку, отримання зарплати або користування медичними послугами. Його можна зробити після прибуття до Польщі.



• Медична довідка



Для деяких вакансій потрібна довідка про стан здоров'я.



• Umowa zlecenie або Umowa o pracę

Це трудовий договір, який підписується з роботодавцем.



Потрібна допомога з документами?



Волиняни і лучани зокрема можуть звернутися за консультацією за адресою: місто Луцьк, вулиця Словацького 7, бізнес-центр «Прайм» або за номером +380 99 49 20 116.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Плануєте роботу в Польщі, але не знаєте, які документи підготувати?У компанії, створили для вас перелік безкоштовних актуальних вакансій і зрозумілий список того, що потрібно для офіційного працевлаштування:Переконайтеся, що він дійсний мінімум 6 місяців від дати планованого в’їзду.Якщо маєте біометричний паспорт, можна працювати до 90 днів. Якщо плануєте довший термін — необхідно отримати візу (зазвичай типу D05A).Це офіційний документ від роботодавця, який підтверджує вашу вакансію.Необхідний для відкриття рахунку в банку, отримання зарплати або користування медичними послугами. Його можна зробити після прибуття до Польщі.Для деяких вакансій потрібна довідка про стан здоров'я.Це трудовий договір, який підписується з роботодавцем.Потрібна допомога з документами? Агентство з працевлаштування Jobsi International буде поруч з вами на кожному етапі, щоб працевлаштування у Польщі було максимально легким та комфортним!

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