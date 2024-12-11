Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування

Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Плануєте роботу в Польщі, але не знаєте, які документи підготувати?

У компанії Jobsi International, створили для вас перелік безкоштовних актуальних вакансій і зрозумілий список того, що потрібно для офіційного працевлаштування:

• Дійсний закордонний паспорт

Переконайтеся, що він дійсний мінімум 6 місяців від дати планованого в’їзду.

• Віза або біометричний паспорт

Якщо маєте біометричний паспорт, можна працювати до 90 днів. Якщо плануєте довший термін — необхідно отримати візу (зазвичай типу D05A).

• Запрошення на роботу

Це офіційний документ від роботодавця, який підтверджує вашу вакансію.

• PESEL (ідентифікаційний номер у Польщі)

Необхідний для відкриття рахунку в банку, отримання зарплати або користування медичними послугами. Його можна зробити після прибуття до Польщі.

• Медична довідка

Для деяких вакансій потрібна довідка про стан здоров'я.

• Umowa zlecenie або Umowa o pracę
Це трудовий договір, який підписується з роботодавцем.

Потрібна допомога з документами? Агентство з працевлаштування Jobsi International буде поруч з вами на кожному етапі, щоб працевлаштування у Польщі було максимально легким та комфортним!

Волиняни і лучани зокрема можуть звернутися за консультацією за адресою: місто Луцьк, вулиця Словацького 7, бізнес-центр «Прайм» або за номером +380 99 49 20 116.

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