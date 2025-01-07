На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Анопко

На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Анопко
У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту - захищаючи Україну загинув уродженець міста Ківерці Анопко Микола Геннадійович.

"Народився Микола Анопко 01.09.1984 року в місті Ківерці. Солдат Анопко Микола Геннадійович загинув 07.01.2025 року внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.
Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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