На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Анопко

Анопко Микола Геннадійович.



"Народився Микола Анопко 01.09.1984 року в місті Ківерці. Солдат Анопко Микола Геннадійович загинув 07.01.2025 року внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.

Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту - захищаючи Україну загинув уродженець міста Ківерці"Народився Микола Анопко 01.09.1984 року в місті Ківерці. Солдат Анопко Микола Геннадійович загинув 07.01.2025 року внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

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