На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Анопко
Сьогодні, 17:00
У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту - захищаючи Україну загинув уродженець міста Ківерці Анопко Микола Геннадійович.
"Народився Микола Анопко 01.09.1984 року в місті Ківерці. Солдат Анопко Микола Геннадійович загинув 07.01.2025 року внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.
Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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"Народився Микола Анопко 01.09.1984 року в місті Ківерці. Солдат Анопко Микола Геннадійович загинув 07.01.2025 року внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лисівка Покровського району Донецької області.
Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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