На Волині матір передала сину в СІЗО наркотики, зашиті в рушник





Про це йдеться



Обвинувачений — ковельчанин, раніше він вже був засуджений за крадіжки та злочини пов’язані з незаконним обігом наркотиків. На момент скоєння правопорушення чоловік перебував у Луцькому слідчому ізоляторі.



За даними слідства, напередодні він зберіг вдома психотропну речовину PVP, зашивши її в рушник. Коли його перевели до Луцького СІЗО, він попросив свою матір надіслати йому продукти і той самий рушник, не попередивши її про вміст.



У травні 2023 року жінка відправила сину посилку через "Нову Пошту" у СІЗО. Наступного дня під час перевірки вмісту посилки співробітники установи знайшли у шві рушника 0,428 грама психотропної речовини. Наркотики одразу вилучили.



Чоловік визнав свою провину. Суд встановив, що він незаконно зберігав психотропи без мети збуту, причому повторно, адже раніше вже був засуджений за аналогічний злочин.



За сукупністю всіх правопорушень суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 4 років та 2 місяців позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд розглянув справу щодо засудженого, який обманом намагався отримати в колонію психотропну речовину. Ця спроба закінчилася ще одним строком для чоловіка.Про це йдеться у вироку від 3 січня Обвинувачений — ковельчанин, раніше він вже був засуджений за крадіжки та злочини пов’язані з незаконним обігом наркотиків. На момент скоєння правопорушення чоловік перебував у Луцькому слідчому ізоляторі.За даними слідства, напередодні він зберіг вдома психотропну речовину PVP, зашивши її в рушник. Коли його перевели до Луцького СІЗО, він попросив свою матір надіслати йому продукти і той самий рушник, не попередивши її про вміст.У травні 2023 року жінка відправила сину посилку через "Нову Пошту" у СІЗО. Наступного дня під час перевірки вмісту посилки співробітники установи знайшли у шві рушника 0,428 грама психотропної речовини. Наркотики одразу вилучили.Чоловік визнав свою провину. Суд встановив, що він незаконно зберігав психотропи без мети збуту, причому повторно, адже раніше вже був засуджений за аналогічний злочин.За сукупністю всіх правопорушень суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 4 років та 2 місяців позбавлення волі.

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