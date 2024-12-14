Передозування препаратами проти глистів: скільки дітей на Волині захворіли на токсичний гепатит

Передозування препаратами проти глистів: скільки дітей на Волині захворіли на токсичний гепатит
Впродовж 2024 року 10 дітей на Волині лікувалися від токсичного гепатиту. Серед них діти, які захворіли через неправильне дозування та вживання протигельмінтних препаратів.

Про це 8 січня повідомили в обласному медоб'єднанні захисту материнства та дитинства, пише Суспільне.

Лікарка-гастроентерологиня Тетяна Перчук наголосила на тому, що профілактика зараження гельмінтами не передбачає приймання протигельмінтних препаратів. Така терапія застосовується лише у ситуаціях, коли зараження гельмінтами підтверджене. Натомість важливою є первинна профілактика — ретельне миття рук, миття фруктів та овочів перед вживанням.

"Одна з функцій печінки – детоксикація організму, тобто виведення з організму небезпечних речовин. Її забезпечує система цитохромів. У всіх ця система різна і не завжди може впоратися із навантаженням", — наголошує Тетяна Перчук.

З її слів, деякі діти отримували ураження печінки навіть після приймання першої таблетки протигельмінтного препарату.

Прояви токсичного гепатиту можуть бути різними. Насамперед це жовтяниця пожовтіння шкіри, однак цей симптом виникає не завжди, каже Тетяна Перчук. Також захворювання може проявитися підвищенням температури тіла, кволістю, втратою апетиту, нудотою.

Здебільшого токсичний гепатит виліковний. Однак надалі діти потребують тривалого лікарського контролю, а подекуди ураження печінки токсинами може спричинити важкі наслідки для здоров’я, каже лікарка.

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Теги: Волинь, діти, глисти, таблетки
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