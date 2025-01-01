На Волині чоловік організував банду, що торгувала наркотиками: ватажка судили





У жовтні 2023 року чоловік організував банду, до якої залучив ще трьох осіб. Вони отримували наркотик PVP "Новою поштою" з Дніпра, маскуючи його у посилках серед побутових речей. Надалі учасники фасували "товар" й збували місцевим мешканцям Волині.



Угруповання діяло з жовтня 2023 до січня 2024 року. За цей час правоохоронці провели кілька оперативних закупівель, що дозволило зібрати докази. Згодом учасників банди затримали.







Також було доведено вину підсудного у зберіганні боєприпасів: 60 патронів, калібру 5,45x39 міліметрів.



Чоловіка звинуватили у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою) КК України.



Він отримав 7 років ув'язнення, а його майно конфіскували. Матеріали щодо решти учасників банди розглядаються окремо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Локачинському районному суді Волині винесли вирок ватажку банди, яка торгувала наркотиками. Організатор угруповання — військовий із Дніпра, який після поранення під час служби втягнувся у вживання психотропних речовин. Його пристрасть до заборонених препаратів переросла у злочинний бізнес.У жовтні 2023 року чоловік організував банду, до якої залучив ще трьох осіб. Вони отримували наркотик PVP "Новою поштою" з Дніпра, маскуючи його у посилках серед побутових речей. Надалі учасники фасували "товар" й збували місцевим мешканцям Волині.Угруповання діяло з жовтня 2023 до січня 2024 року. За цей час правоохоронці провели кілька оперативних закупівель, що дозволило зібрати докази. Згодом учасників банди затримали. Вирок організатору оголосили 2 січня 2025 року . Він визнав свою провину, пояснивши, що після поранення і лікування в психіатричних закладах почав вживати психотропи, що стало причиною його злочинної діяльності.Також було доведено вину підсудного у зберіганні боєприпасів: 60 патронів, калібру 5,45x39 міліметрів.Чоловіка звинуватили у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою) КК України.Він отримав 7 років ув'язнення, а його майно конфіскували. Матеріали щодо решти учасників банди розглядаються окремо.

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